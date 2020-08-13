В Беларуси силовики задержали еще одного украинца - МИД

Задержанный мужчина находится в СИЗО Бреста

В Бресте силовики задержали украинца во время массовых протестов. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

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"12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы", - отметили в пресс-службе.

Консульство начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего), сейчас мужчина находится в местном СИЗО.

"В ближайшее время наши консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульско-правовой помощи", - подчеркнули в МИД.

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Арина Толина

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