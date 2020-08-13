В Беларуси силовики задержали еще одного украинца - МИД
Задержанный мужчина находится в СИЗО Бреста
В Бресте силовики задержали украинца во время массовых протестов. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы", - отметили в пресс-службе.
Консульство начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего), сейчас мужчина находится в местном СИЗО.
"В ближайшее время наши консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульско-правовой помощи", - подчеркнули в МИД.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Режим Александра Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала. По всей Беларуси четыре вечера подряд проходили протесты и столкновения с силовиками.
- 12 августа в Минске задержали украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Организация Восток SOS и ряд других правозащитных общественных объединений требуют их немедленно освободить.
- Сегодня стало известно, что против них открыли уголовное дело, им грозит до восьми лет тюрьмы.
- 13 августа сообщалось, что в Беларуси за минувшие сутки во время акций протеста силовики задержали около 700 человек
Читайте также: Задержанным в Беларуси украинцам грозит до восьми лет тюрьмы - Кулеба
Комментарии