Протесты в Беларуси. Силовики задержали еще 700 человек за сутки

С 9 августа правоохранители задержали уже 6700 участников протестов

В Беларуси за минувшие сутки во время акций протеста силовики задержали около 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

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Среди задержанных – молодые люди 18 и 19 лет.

В МВД заверяют, что якобы протесты "утратили массовость, однако уровень агрессии к правоохранителям остается высоким".

По информации TUT.BY, число задержанных в Беларуси со дня выборов, 9 августа, уже составило более 6700 человек.

Травмы получили 103 правоохранителя, из них 28 госпитализированы. О количестве травмированных среди протестующих пресс-служба МВД Беларуси не сообщает.

В городах Беларуси люди выходят на акции протеста против нечестных, по их мнению, выборов президента, на которых в шестой раз с 1994 года, по официальным данным, победил Лукашенко.

За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек. Врачи минских больниц рассказали TUT.BY о пациентах с тяжелыми травмами, которые поступали к ним вечером 9 и 10 августа. По словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время.

10 августа в Минске, на проспекте Притыцкого в столкновениях с силовиками погиб мужчина.

12 августа сообщалось, что в ходе массовых протестов в Беларуси силовики задержали трех граждан Польши.

12 августа в МВД признали, что во время вчерашней акции в Бресте использовали табельное оружие на поражение. Ранен мужчина.

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Арина Толина

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