В Минске травмирован сотрудник ГАИ: сначала сообщили о ранении, потом о наезде

В милиции заявили, что стреляли во время преследования машины, которая сбила сотрудника ГАИ

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Сегодня, 12 августа, в Минске получил травмы сотрудник ГАИ. Об этом написали несколько Telegram-каналов.

Первоначально сообщалось, что в сотрудника ГАИ трижды выстрелили из огнестрельного оружия в районе гостиницы Юбилейная на проспекте Победителей. СМИ назвали это провокацией.

Позже стало известно, что "по внутренней связи ГАИ не проходило информации о стрельбе".

Еврорадио написало, что на проспекте Победителей лежит окровавленный сотрудник ГАИ. По некоторым данным, в него стреляли. По другим данным, его сбила машина.

Через некоторое время появилась информация от министерства внутренних дел Беларуси: "На Победителей стреляли сотрудники милиции во время преследования машины, которая сбила сотрудника ГАИ".

Под сообщениями об инциденте публиковали вот это фото.

ОБНОВЛЕНО В 22:50. В МВД Беларуси сообщили, что сегодня, 12 августа, около 20.00 на пересечении ул. Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний мужчина за рулем Шкоды совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан, передает белорусский Интерфакс.

В МВД отметили, что для остановки Шкоды сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие. Милиционеру оказана медицинская помощь, он доставлен в больницу.

По данным ведомства, в этот же вечер около 20:30 на ул. Фрунзе в Барановичах также совершен наезд на сотрудника милиции.

"Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал. Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо", - сказали в пресс-службе МВД.

В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается. Сотрудник милиции госпитализирован, отметили в ведомстве.

В Telegram-каналах сообщают, что автомобиль проехал по ноге милиционера после того, как тот начал бить пистолетом по боковому стеклу машины.

по официальным данным, победил Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Также ОМОНовцы нападают на водителей автомобилей и мотоциклов, избивают их и повреждают транспортные средства. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей. В городах Беларуси люди выходят на акции протеста против нечестных, по их мнению, выборов президента, на которых в шестой раз с 1994 года,победил Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Также ОМОНовцы нападают на водителей автомобилей и мотоциклов, избивают их и повреждают транспортные средства. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей.

За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек. Врачи минских больниц рассказали TUT.BY о пациентах с тяжелыми травмами, которые поступали к ним вечером 9 и 10 августа. По словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время.

10 августа в Минске, на проспекте Притыцкого в столкновениях с силовиками погиб мужчина. В МВД Беларуси утверждают, что в его руке взорвалось некое взрывное устройство, которое он якобы собирался бросить в силовиков.

Сегодня в МВД признали , что во время вчерашней акции в Бресте использовали табельное оружие на поражение. Ранен мужчина.

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Наталия Медведева

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