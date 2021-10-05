"Защитим честь офицера". Пограничники отрицают вину командира корабля в деле танкера Delfi

Командир корабля морской охраны в ситуации с танкером Delfi сделал все возможное в рамках своих полномочий. Об этом заявили в Госпогранслужбе и морской охране, в ответ на объявление прокуратурой офицеру Одесского отряда Морской охраны ГПСУ о подозрении в халатности.

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Пограничники отметили, что командир корабля в полном объеме принял все возможные меры в соответствии с предоставленными ему полномочиями.

Как подчеркнули в ГПСУ, судно Delfi под флагом Молдовы не совершало незаконного пересечения государственной границы.

Корабль морской охраны постоянно наблюдал за судном, а когда СБУ сообщила о возможной причастности Delfi к противоправной деятельности, обзорная группа морских пограничников его осмотрела.

Как отмечается, во время проверки пограничники зафиксировали ряд нарушений в судовых документах, а также отметили неудовлетворительное состояние самого судна, угрозу навигационной и экологической безопасности.

Пограничники немедленно проинформировали Госэкоинспекцию, Государственную фискальную службу, Администрацию морских портов, Госслужбу морского и речного транспорта, СБУ и Нацполицию, в компетенцию которых входит устранение выявленных нарушений.

Офицеры морской охраны не выявили на Delfi нарушений пограничного законодательства, поэтому у них не было оснований для задержания и конвоирования его в порт.

Отмечается, что учитывая аварийное состояние судна и сложные погодные условия, очевидной была необходимость проведения спасательной операции. Обеспечение безопасности плавания не входит в компетенцию морской охраны ГПСУ.

В порту Южный состоялось межведомственное совещание представителей всех структур, уполномоченных решать проблемы с аварийным плавсредством. На совещании не приняли решения по конкретным действиям. Подразделения морской охраны не получали никаких поручений от других структур.

"Когда по открытым каналам связи капитан судна Delfi подал сигнал бедствия, корабль морской охраны оставался рядом, в готовности спасти экипаж до прибытия буксиров и катера морской поисково-спасательной службы", – говорится в сообщении ГПСУ.

В Госпогранслужбе заявляют, что в действиях командира корабля морской охраны не было небрежного отношения к службе.

В ГПСУ подчеркнули, что будут отстаивать честное имя и права офицера, который в полной мере выполнил возложенные на него обязанности.

Наталия Медведева

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