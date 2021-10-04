Дело танкера Delfi: экс-командира корабля морской охраны подозревают в халатности

В Одессе по делу о танкере Delfi будут судить бывшего командира корабля морской охраны. Ему сообщили о подозрении по статье о халатном отношении к службе, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В прокуратуре сообщили, что бывшему командиру корабля морской охраны объявили о подозрении в халатном отношении военнослужащего к службе, что причинило существенный вред и было совершено в условиях особого периода. Фигуранту дела грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

По данным следствия, в ноябре 2019-го командир корабля, находясь в пункте постоянной дислокации на судне морской охраны, которое несло боевое дежурство в Черном море возле одесского порта, знал о нарушениях у танкера Delfi, однако не предпринял никаких мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

Как сообщает прокуратура, морские пограничники осмотрели Delfi и установили, что танкер пересек украинскую границу без необходимых документов и с командой из трех вместо пяти человек. Также были зафиксированы другие нарушения: нетрудоспособность главных двигателей судна, потеря одного из якорей, нестабильно работающие системы связи, отсутствие топлива и провизии.

Все это, как сообщают в ОГП, привело к тому, что во время шторма танкер сорвался с якоря и сел на мель возле одесского пляжа Дельфин, где произошла утечка нефтепродуктов.

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Оксана Житнюк

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