Дело танкера Delfi: экс-командира корабля морской охраны подозревают в халатности
В Одессе по делу о танкере Delfi будут судить бывшего командира корабля морской охраны. Ему сообщили о подозрении по статье о халатном отношении к службе, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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В прокуратуре сообщили, что бывшему командиру корабля морской охраны объявили о подозрении в халатном отношении военнослужащего к службе, что причинило существенный вред и было совершено в условиях особого периода. Фигуранту дела грозит от пяти до семи лет тюрьмы.
По данным следствия, в ноябре 2019-го командир корабля, находясь в пункте постоянной дислокации на судне морской охраны, которое несло боевое дежурство в Черном море возле одесского порта, знал о нарушениях у танкера Delfi, однако не предпринял никаких мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.
Как сообщает прокуратура, морские пограничники осмотрели Delfi и установили, что танкер пересек украинскую границу без необходимых документов и с командой из трех вместо пяти человек. Также были зафиксированы другие нарушения: нетрудоспособность главных двигателей судна, потеря одного из якорей, нестабильно работающие системы связи, отсутствие топлива и провизии.
Все это, как сообщают в ОГП, привело к тому, что во время шторма танкер сорвался с якоря и сел на мель возле одесского пляжа Дельфин, где произошла утечка нефтепродуктов.
- В ноябре 2019 года Delfi сел на мель возле одесского пляжа Дельфин. Планировалось, что его уберут оттуда до марта 2020 года.
- 21 июня 2020 года из судна разлилось топливо, после чего пляж для посещений закрыли. Президент Владимир Зеленский заявил, что собственник танкера должен был убрать его еще в ноябре прошлого года.
- 18 июля танкер начали поднимать с мели — не получилось. Вторая попытка поднять судно 25 июля тоже не удалась.
- 26 августа Delfi поставили на киль, а на следующий день в его борту появилась огромная пробоина.
- В сентябре на компанию, которая владеет танкером Delfi, Mister Drake PC открыли производство — истец потребовал взыскания почти 2,4 млн грн убытков. Кроме этого, в качестве обеспечения исковых требований было арестовано имущество компании — арестовали само судно.
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