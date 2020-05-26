Богдан сходил в зоопарк – о нем сообщили в полицию за "козлину дурную": видео

После обнародования вчера, 25 мая, видеозаписи из открывшегося после карантина Киевского зоопарка, на котором бывший глава Офиса президента Андрей Богдан несколько раз бьет козла по голове и таскает животное за рога, против него инициировали уголовное производство. Об этом пишет в Facebook автор инициативы адвокат Алексей Шевчук.

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Он утверждает, что Богдана следует привлечь к ответственности "за жестокое обращение с животными".

"Ждем реакцию полиции", - добавил адвокат.

LIGA.net запросила у него фотографию документа, который свидетельствовал бы о том, что такое дело действительно инициировано. На момент публикации (07:46) ответа еще не было; скан будет размещен в материале после получения.

Видео из зоопарка выложил в Facebook журналист Роман Сухан, который, по его словам, случайно встретил Богдана в зоопарке.

На видео Богдан без маски/респиратора, как и многие люди вокруг. Киевский мэр Виталий Кличко, когда объявлял об этом этапе ослабления карантинных мер, утверждал, что в зоопарк будут пускать только в маске.

В мае 2019 года Богдан прекратил адвокатскую деятельность из-за назначения на должность главы АП.

В ноябре 2019-го вышло расследование Схем, в котором Богдан ранее трижды занимал госдолжности, не прекращая адвокатской деятельности.

11 февраля 2020-го президент Зеленский уволил Богдана с должности, заменив его своим экс-помощником Ермаком .



Богдана с должности, заменив его своим экс-помощником . В конце февраля Богдан возобновил адвокатскую деятельность.

Видео: Роман Сухан/Facebook

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