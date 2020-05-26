Богдан сходил в зоопарк – о нем сообщили в полицию за "козлину дурную": видео

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Экс-глава Офиса президента в контактном вольере столичного зоопарка "пообщался" с животным, за что против него инициировали уголовное производство

После обнародования вчера, 25 мая, видеозаписи из открывшегося после карантина Киевского зоопарка, на котором бывший глава Офиса президента Андрей Богдан несколько раз бьет козла по голове и таскает животное за рога, против него инициировали уголовное производство. Об этом пишет в Facebook автор инициативы адвокат Алексей Шевчук.

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Он утверждает, что Богдана следует привлечь к ответственности "за жестокое обращение с животными".

"Ждем реакцию полиции", - добавил адвокат.

LIGA.net запросила у него фотографию документа, который свидетельствовал бы о том, что такое дело действительно инициировано. На момент публикации (07:46) ответа еще не было; скан будет размещен в материале после получения.

Видео из зоопарка выложил в Facebook журналист Роман Сухан, который, по его словам, случайно встретил Богдана в зоопарке.

На видео Богдан без маски/респиратора, как и многие люди вокруг. Киевский мэр Виталий Кличко, когда объявлял об этом этапе ослабления карантинных мер, утверждал, что в зоопарк будут пускать только в маске.

  • В мае 2019 года Богдан прекратил адвокатскую деятельность из-за назначения на должность главы АП.
  • В ноябре 2019-го вышло расследование Схем, в котором Богдан ранее трижды занимал госдолжности, не прекращая адвокатской деятельности.
  • 11 февраля 2020-го президент Зеленский уволил Богдана с должности, заменив его своим экс-помощником Ермаком.
  • В конце февраля Богдан возобновил адвокатскую деятельность.

Видео: Роман Сухан/Facebook

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Теги: козел, курьез, животные, скандал, зоопарк, андрей богдан
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