Радио Свобода сняло сюжет о жизни в оккупированном Донецке: видео

Радіо Свобода опубликовало в YouTube документальный фильм о жизни временно оккупированного Донецка. Как утверждает информагентство, Лидия – главная героиня фильма, уехала из захваченного областного центра пять лет назад, и в 2019-м впервые вернулась в родной город, чтобы проведать родственников.

"В течение четырех месяцев она снимала на телефон все, что могла. Уникальные съемки и комментарии Лидии дают возможность представить, насколько изменился город и его жители", - пишет ресурс.

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В сюжете - о том, кому больше верят в Донецке, Зеленскому или Путину, какие настроения у местных жителей, как они изменились за это время, какие цены в оккупации на продукты и лекарства, и о многом другом "из быта".

Сегодня, 9 декабря, в Париже состоится первый нормандский саммит с участием президента Владимира Зеленского. LIGA.net ведет хронику этого события.

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