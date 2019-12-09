Радио Свобода сняло сюжет о жизни в оккупированном Донецке: видео

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Чем живет на шестом году оккупации захваченный "русским миром" украинский город-миллионник - в получасовом документальном видео

Радіо Свобода опубликовало в YouTube документальный фильм о жизни временно оккупированного Донецка. Как утверждает информагентство, Лидия – главная героиня фильма, уехала из захваченного областного центра пять лет назад, и в 2019-м впервые вернулась в родной город, чтобы проведать родственников.

"В течение четырех месяцев она снимала на телефон все, что могла. Уникальные съемки и комментарии Лидии дают возможность представить, насколько изменился город и его жители", - пишет ресурс.

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В сюжете - о том, кому больше верят в Донецке, Зеленскому или Путину, какие настроения у местных жителей, как они изменились за это время, какие цены в оккупации на продукты и лекарства, и о многом другом "из быта".

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Теги: документальный фильм, оккупация, Донецк
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