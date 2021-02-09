100-летний ветеран Чарли Монтанаро в США отметил юбилей, как и подобает ветерану Второй мировой войны: прыгнул с парашютом. Об этом пишет ресурс People.com.
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Досуг пенсионеру организовала общественная организация Honor Flight: он приехал в Аризону, где и прыгнул из самолета в сцепке с инструктором.
После благополучного приземления Монтанаро заявил: "Классно! Давай еще раз!"
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Сюжеты о том, как люди поздравляли ветерана:
После учебы Монтанаро устроился на завод ВМФ в Вашингтоне, а незадолго до Перл-Харбора в декабре 1941 года был переведен в Сан-Диего. Из-за дальтонизма он поступил в торговый флот и во время войны служил в машинном отделении на четырех кораблях снабжения. Ранее Монтанаро брал уроки пилотирования и получил лицензию пилота, действительную и сегодня.
По словам ветерана, секрет долголетия – в ЗОЖ, "хотя мне никто и не верит".
- Широко известный в узких кругах сторонник "теории плоской Земли" Майк Хьюз разбился в США на самодельной ракете.
- В январе 2021-го в Британии сын-фармацевт вакцинировал от коронавируса 80-летнего отца, чтобы показать, как нужно бороться с пандемией.
- 2 февраля от ковида умер легендарный 100-летний капитан Том Мур: британец собрал почти 33 млн фунтов стерлингов на борьбу с эпидемией коронавируса. Королева лично посвятила его в рыцари.
- Также в начале февраля выздоровела от ковида самая старая жительница Европы (вторая по этому показателю в мире) – 116-летняя сестра Андрэ.
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Видео: Голос Америки, KTNV Channel 13 Las Vegas, KTVN Channel 2 News
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