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Старая закалка. Ветеран Второй мировой войны отметил 100-летие прыжком с парашютом – видео видео

09.02.2021, 11:44
Скриншот из видеозаписи KTVN Channel 2 News
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100-летний ветеран Чарли Монтанаро в США отметил юбилей, как и подобает ветерану Второй мировой войны: прыгнул с парашютом. Об этом пишет ресурс People.com.

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Досуг пенсионеру организовала общественная организация Honor Flight: он приехал в Аризону, где и прыгнул из самолета в сцепке с инструктором.

После благополучного приземления Монтанаро заявил: "Классно! Давай еще раз!"

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Сюжеты о том, как люди поздравляли ветерана:

После учебы Монтанаро устроился на завод ВМФ в Вашингтоне, а незадолго до Перл-Харбора в декабре 1941 года был переведен в Сан-Диего. Из-за дальтонизма он поступил в торговый флот и во время войны служил в машинном отделении на четырех кораблях снабжения. Ранее Монтанаро брал уроки пилотирования и получил лицензию пилота, действительную и сегодня.

По словам ветерана, секрет долголетия – в ЗОЖ, "хотя мне никто и не верит".

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Видео: Голос Америки, KTNV Channel 13 Las Vegas, KTVN Channel 2 News

Евгений Пилипенко
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Вторая мировая война ветеран парашют прыжок юбилей празднование 100 лет
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