"Встречаем Пасху в особых условиях". Епифаний поздравил украинцев - видео

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний опубликовал в Facebook поздравление украинцев с Пасхой.

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Он отметил, что в этом году праздник встречают в особых условиях. По его словам, ограничения из-за пандемии коронавируса - повод для "более глубокого осознания веры в Бога и величия победы над смертью".

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"Пусть Спаситель вдохновит наши сердца надеждой на преодоление нынешней скорби", - сказал Епифаний.

Он также пожелал защиты Божей медикам, военным, капелланам и "всем, кто жертвенно защищает Украину".

8 апреля в МВД сообщили , что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан.

сообщили 16 апреля спикер МВД отметил , что полиция не допустит скопления людей возле храмов на Пасху.

17 апреля замглавы МВД заявил , что полиция готова применить спецназ возле церквей на Пасху.

Минздрав прогнозировал пик эпидемии в стране на 17 апреля. Вопрос о смягчении карантина в ведомстве будут решать через пять-семь дней после Пасхи.

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Видео - Митрополит Епіфаній/Facebook