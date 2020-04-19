"Встречаем Пасху в особых условиях". Епифаний поздравил украинцев - видео

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний опубликовал в Facebook поздравление украинцев с Пасхой.
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Он отметил, что в этом году праздник встречают в особых условиях. По его словам, ограничения из-за пандемии коронавируса - повод для "более глубокого осознания веры в Бога и величия победы над смертью".
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"Пусть Спаситель вдохновит наши сердца надеждой на преодоление нынешней скорби", - сказал Епифаний.
Он также пожелал защиты Божей медикам, военным, капелланам и "всем, кто жертвенно защищает Украину".
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Видео - Митрополит Епіфаній/Facebook