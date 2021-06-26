Бокс. Ломаченко – Накатани: где и когда смотреть бой онлайн

Рано утром 27 июня боксер из Украины Василий Ломаченко проведет бой с японцем Масайоши Накатани.

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Поединок состоится на арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе. Посмотреть трансляцию боя Ломаченко – Накатани можно будет на платформе MEGOGO. Ориентировочное время начала поединка – воскресенье, 27 июня, 05:00 утра по киевскому времени.

Для Ломаченко это будет первый бой после поражения в октябе 2020-го от американца Теофимо Лопеса – первого в профессиональной карьере боксера. В том бою Ломаченко утратил возможность стать абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг), а соперник забрал его пояса WBC, WBO, WBA.

У Накатани в активе 19 побед на профессиональном ринге. Единственный раз он проигрывал все тому же Лопесу в июле 2019-го. Последний бой японец проводил 12 декабря 2020-го, завоевав в поединке с Феликсом Вердехо титул интерконтинентального чемпиона мира WBO в легком весе.

Накатани выше Ломченко на 12 см, при этом процедура взвешивания показала одинаковый вес боксеров – 60,8 кг. Букмекеры считают фаворитом Ломаченко. Ставки на его победу принимаются с коэффициентами 1.05-1.07, на победу Накатани – 8.6-11.5.

После боя с Лопесом Ломаченко заявил, что судьи неверно оценили его усилия. Украинец хотел реванша, но прогнозировал, что Лопес на это не согласиться.

Также после боя с Лопесом Ломаченко перенес вторую за несколько лет операцию на плече.

Вчера, 25 июня 2020-го, Ломаченко пытался "придавить" Катани на дуэли взглядов перед боем.

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Марк Сировой

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