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Бокс. Ломаченко: Следующий бой проведу против Лопеса

Бокс. Ломаченко: Следующий бой проведу против Лопеса - Фото
Фото - LOMA Official TV
22.12.2019, 21:45

Поединок состоится в апреле, однако дата боя пока неизвестна

Украинский чемпион мира по версии WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) проведет свой следующий бой против чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Об этом боксер сообщил на своем YouTube-канале.

По его словам, договоренность на бумаге уже есть. Бой должен состояться в апреле 2020-го.

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"Этот поединок будет, но это не всегда зависит от менеджера, одного боксера или промоутера. Это еще зависит от другого боксера. Мы не исключаем травму или еще что-то", - сообщил Ломаченко.

Украинец также добавил, что рассчитывал на бой с Ричардом Комми, однако бой с Лопесом "даже лучше, поскольку создан, чтобы его продать".

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Василий Ломаченко бокс Теофимо Лопес
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