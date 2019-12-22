Бокс. Ломаченко: Следующий бой проведу против Лопеса

Украинский чемпион мира по версии WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) проведет свой следующий бой против чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Об этом боксер сообщил на своем YouTube-канале.
По его словам, договоренность на бумаге уже есть. Бой должен состояться в апреле 2020-го.
Читайте также: Джошуа: Выйду в ринг с Усиком, он действительно хорош
"Этот поединок будет, но это не всегда зависит от менеджера, одного боксера или промоутера. Это еще зависит от другого боксера. Мы не исключаем травму или еще что-то", - сообщил Ломаченко.
Украинец также добавил, что рассчитывал на бой с Ричардом Комми, однако бой с Лопесом "даже лучше, поскольку создан, чтобы его продать".
Смотрите также: Американский боксер впал в кому после нокаута: видео