Британское дерби. Сегодня Англия и Шотландия сыграют на Евро-2020 – где и когда смотреть

Сегодня футбольные сборные Англии и Шотландии сыграют в британском дерби в рамках группы D на Евро-2020.

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Поединок состоится в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли". Посмотреть онлайн-трансляцицю матча Англия – Шотландия можно в пятницу 18 июня в 22:00 на каналах Украина, Футбол 1 / 2 и платформах OLL.TV, MEGOGO. Параллельный поединок группы D Хорватия – Чехия покажут в 19:00 на каналах Футбол 1 / 2 и платформах OLL.TV, MEGOGO

Сборная Англии является одним из фаворитов Евро-2020. В первом поединке она минимально обыграла Хорватию – 1:0. Несмотря на громкую вывеску (Хорватия – финалист Чемпионата мира-2018, у Англии – много звезд), матч не получился ярким, а единственный гол забил вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.

Сборная Шотландии в первом матче уступила Чехии – 0:2. Команда с британских островов создала много моментов, однако у чехов был в ударе форвард "Байера" Патрик Шик: сперва он технично забил головой, а затем и вовсе забил гол с центра поля, каких на Евро не видели более 40 лет.

Таким образом Англия сейчас занимает второе место в группе D, Шотландия – четвертое, чехи – первые, хорваты – третьи.

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Право играть в 1/8 финала получат первые два места. Также в плей-офф может выйти третья команда группы, однако для этого она должна войти в четверку лучших команд турнира, которые заняли третьи места в группах.

Англия и Шотландия сыграли между собой уже 115 матчей, начиная с 1872 года – первого в истории футбола международного матча. На счету англичан – 48 побед, шотландцев – 41. Вничью их поединки заканчивались 26 раз.

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Марк Сировой

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