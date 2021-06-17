Евро-2020. Шевченко выбрал заявку Украины на матч Северной Македонией: трое не сыграют

В матче Евро-2020 с Северной Македонией за сборную Украины сыграют 23 футболиста из 26 поехавших на турнир. О выборе главного тренера Андрея Шевченко сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Точно не сыграют с македонцами травмировавшийся в поединке против Нидерландов вингер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков, полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус и защитник киевского "Динамо" Денис Попов.

В то же время попал в заявку 18-летний плеймейкер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков. Он – самый юный футболист в составе сборной Украины и на матч против Нидерландов заявлен не был.

Также оказался в заявке вингер "Динамо" Виктор Цыганков, который не играл с нидерландцами из-за повреждения.

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Полная заявка на матч Евро-2020 Украина – Северная Македония выглядит так:

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – "Шахтер");

Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба – "Шахтер"), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик (все – "Динамо");

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все – "Динамо"), 6. Тарас Степаненко, 3. Георгий Судаков, 11. Марлос (все – "Шахтер"), 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), 8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), 14. Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), 17. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия);

Нападающие: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), 19. Артем Беседин ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Днепр-1").

13 июня сборная Украины стартовала на Евро-2020, проиграв в драматичном поединке Нидерландам (3:2). Президент Владимир Зеленский и Шевченко позитивно оценили игру украинцев.

Сейчас Украина занимает третье место в группе С на Евро-2020. Сегодня сборная сыграет с Северной Македонией, которая идет на четвертом месте. В параллельном матче группы сегодня также сыграют Нидерланды и Австрия.

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Марк Сировой

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