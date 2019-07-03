Федерация велоспорта рассмотрит увольнение своего главы-хама

Александр Башенко (фото - скриншот видео)

В ближайшее время Федерация велоспорта рассмотрит увольнение главы организации Александра Башенко, нахамившего спортсменке Анне Соловей. Об этом заявил вице-президент ФВУ Андрей Гривко.

"Как первый вице-президент ФВУ могу заявить, что на Федерацию поступило очень много жалоб как от велосообщества, так и от граждан Украины", - сказал он, подчеркнув, что организация обязана рассмотреть эти жалобы.

В ближайшее время будет созван президиум ФВУ и рассмотрен вопрос увольнения Башенко.

Скандал с Башенко начался с комментария чиновника в адрес Соловей. Он назвал ее победу в Европейских играх "случайной" и пообещал выгнать из сборной Украины за то, что она "открыла рот". Министр спорта Игорь Жданов поддержал велосипедистку и пообещал отстаивать ее права.

Позже Башенко снова оскорбил Соловей, назвав ее "психом". Он заявил, что ответственным за "бурную реакцию" спортсменки должен быть ее тренер.

Соловей потребовала увольнения чиновника.