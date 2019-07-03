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03.07.2019, 14:38

Спортсменка Соловей ожидает отставки нахамившего ей чиновника

Спортсменка Соловей ожидает отставки нахамившего ей чиновника - Фото
Анна Соловей (фото - Facebook / Игорь Жданов)

Ранее президент Федерации велосипедного спорта нагрубил спортсменке в Facebook

Велосипедистка Анна Соловей, победившая в Европейских играх, ожидает отставки президента Федерации велоспорта Украины Александра Башенко, который ранее оскорбил ее. Об этом она сказала в комментарии СТБ.

"Президент Федерации велосипедного спорта Украины априори не может быть таким хамом. Я ожидаю отставки", - заявила спортсменка.

Скандал с Башенко начался с комментария чиновника в адрес Соловей. Он назвал ее победу в Европейских играх "случайной" и пообещал выгнать из сборной Украины за то, что она "открыла рот". Министр спорта Игорь Жданов поддержал велосипедистку и пообещал отстаивать ее права.

Позже Башенко снова оскорбил Соловей, назвав ее "психом". Он заявил, что ответственным за "бурную реакцию" спортсменки должен быть ее тренер.

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Теги: велоспорт, Анна Соловей, александр башенко
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