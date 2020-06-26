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Главный тренер ФК "Волынь" заразился коронавирусом, чувствует себя плохо

Главный тренер ФК "Волынь" заразился коронавирусом, чувствует себя плохо - Фото
Андрей Тлумак (Фото: Facebook/ФК Волынь)
26.06.2020, 17:43

Тренер футбольного клуба"Волынь" Андрей Тлумак болеет COVID-19, вчера он пропустил игру своей команды с "Черноморцем"

Главный тренер футбольного клуба Первой лиги "Волынь" Андрей Тлумак заразился коронавирусом. Об этом сообщает Footboom.

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Отмечается, что из-за болезни наставник луцкой команды пропустил вчерашний матч против "Черноморца", в котором "Волынь" проиграла со счетом 2:5.

"Мне трудно говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что у меня коронавирус. Сдал два теста, они дали положительный результат. Сейчас нахожусь на домашнем лечении", – рассказал Тлумак.

Вместе с тренером заразился и один из его ассистентов Андрей Сапуга.

После поражения от "Черноморца" "Волынь" опустилась на пятое место в турнирной таблице Первой лиги.

  • 30 мая в ФК "Карпаты" выявили инфицированных коронавирусом.
  • 2 июня сообщалось, что в футбольном клубе "Карпаты" Львов коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили почти у половины членов клуба.
  • 16 июня "Карпаты" вышли из карантина.

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Наталия Медведева
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