Главный тренер ФК "Волынь" заразился коронавирусом, чувствует себя плохо

Главный тренер футбольного клуба Первой лиги "Волынь" Андрей Тлумак заразился коронавирусом. Об этом сообщает Footboom.
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Отмечается, что из-за болезни наставник луцкой команды пропустил вчерашний матч против "Черноморца", в котором "Волынь" проиграла со счетом 2:5.
"Мне трудно говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что у меня коронавирус. Сдал два теста, они дали положительный результат. Сейчас нахожусь на домашнем лечении", – рассказал Тлумак.
Вместе с тренером заразился и один из его ассистентов Андрей Сапуга.
После поражения от "Черноморца" "Волынь" опустилась на пятое место в турнирной таблице Первой лиги.
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