Главный тренер ФК "Волынь" заразился коронавирусом, чувствует себя плохо

Андрей Тлумак (Фото: Facebook/ФК Волынь)

Главный тренер футбольного клуба Первой лиги "Волынь" Андрей Тлумак заразился коронавирусом. Об этом сообщает Footboom.

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Отмечается, что из-за болезни наставник луцкой команды пропустил вчерашний матч против "Черноморца", в котором "Волынь" проиграла со счетом 2:5.

"Мне трудно говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что у меня коронавирус. Сдал два теста, они дали положительный результат. Сейчас нахожусь на домашнем лечении", – рассказал Тлумак.

Вместе с тренером заразился и один из его ассистентов Андрей Сапуга.

После поражения от "Черноморца" "Волынь" опустилась на пятое место в турнирной таблице Первой лиги.

30 мая в ФК "Карпаты" выявили инфицированных коронавирусом.

2 июня сообщалось , что в футбольном клубе "Карпаты" Львов коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили почти у половины членов клуба.

16 июня "Карпаты" вышли из карантина.

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