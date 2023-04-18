UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россиян отстранили от предолимпийских квалификационных соревнований по баскетболу

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 18:20
Россиян отстранили от предолимпийских квалификационных соревнований по баскетболу - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - EPA)

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) не разрешил мужской сборной РФ принимать участие в предолимпийских квалификационных соревнованиях.     

"Следуя рекомендациям МОК относительно участия спортсменов с российским или беларусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованным 28 марта, исполком FIBA принял решение не допускать регистрацию мужской сборной России на предквалификационные олимпийские турниры ФИБА 2023 года", – сказано в сообщении.

Место сборной России в квалификационных соревнованиях займет сборная Болгарии.

Читайте также: Соревнования с россиянами и беларусами: спортсмены о запрете участия в турнирах

 

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спорт санкции баскетбол
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 