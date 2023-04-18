Россиян отстранили от предолимпийских квалификационных соревнований по баскетболу
18.04.2023, 18:20
Иллюстративное изображение (Фото - EPA)
Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) не разрешил мужской сборной РФ принимать участие в предолимпийских квалификационных соревнованиях.
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"Следуя рекомендациям МОК относительно участия спортсменов с российским или беларусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованным 28 марта, исполком FIBA принял решение не допускать регистрацию мужской сборной России на предквалификационные олимпийские турниры ФИБА 2023 года", – сказано в сообщении.
Место сборной России в квалификационных соревнованиях займет сборная Болгарии.
- 1 февраля 2023 года оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что позволит участие спортсменам РФ под "нейтральным флагом". Президент Зеленский в ответ заявил, что "РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее".
- По состоянию на 20 февраля правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду.
- 14 апреля Министерство молодежи и спорта запретило любым национальным сборным Украины участвовать в соревнованиях, на которых присутствуют спортсмены из России и Беларуси.
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