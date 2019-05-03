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03.05.2019, 11:35

УЕФА не наказал Украину за натурализацию Мораеса

УЕФА не наказал Украину за натурализацию Мораеса - Фото
Жуниор Мораес (фото - ЕРА)

Ранее сборные Португалии и Люксембурга подали жалобу в УЕФА на Украину: мол, форвард не имел права участвовать в играх

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Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений форварда Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Об этом сообщил у себя в Facebook президент ФФУ Андрей Павелко.

"Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков - настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом. Ведь в то время, когда много футболистов после начала войны на Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав ее новой родиной для своей семьи и делая сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства", - говорится в сообщении.  

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Ранее Федерация футбола Люксембурга подала протест в УЕФА за участие нападающего сборной Украины Мораеса в очной встрече команд в матче отбора Евро-2020. Сборная Португалии также подала запрос в УЕФА за участие в итоге Мораеса за сборную Украины.

УЕФА завел дисциплинарное дело по ситуации с натурализацией Мораеса.

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Теги: футбол, уефа, евро-2020, Жуниор Мораес
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