Украинцы взяли пять золотых медалей на чемпионате Европы по боксу среди юниоров

Сборная Украины завоевала пять золотых, четыре серебряные и 11 бронзовых медалей на чемпионате Европы по боксу среди юниоров в Болгарии. В первенстве участвовали спортсмены из 19 стран, пишет пресс-служба Федерации бокса Украины.

Для сравнения: на юниорском Евро-2019 в Румынии сборная взяла 13 наград (2/3/8).

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Президент Владимир Зеленский написал, что "это лучший результат в истории юниорской сборной по боксу за годы независимости".

Золото в копилку сборной положили Виталий Грабовский (57 кг), Александр Яровой (60 кг), Алексей Боклах (63 кг), Александр Балабин (70 кг) и Вероника Накота (66 кг).

Серебро везут Максим Рудик (50 кг), Айдер Абдураимов (54 кг), Анастасия Крамаренко (60 кг) и Карине Айрапетян (80 кг).

Бронзовые награды "молодежки" получили Джамал Кулиев (80 кг), Валерий Шульга (+80 кг), Елизавета Воевудко (46 кг), Алина Крамар (50 кг), Изабель Габорец (52 кг), Ярослава Масюткина (54 кг), Татьяна Довгаль (57 кг), Мария Фонотова (63 кг), Радмила Родионова (70 кг), Александра Джигун (75 кг) и Полина Черненко (+80 кг).

Чемпионами Европы в общем зачете стали россияне – 16 золотых, четыре серебра и два бронзы.

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Евгений Пилипенко

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