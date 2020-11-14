Рекорд в боксе голыми кулаками. Самый быстрый нокаут в истории – три секунды: видео

К боксерским поединкам без перчаток допускаются только профи-бойцы из профессионального бокса, кикбоксинга, муай-тай и ММА

Вчера, 13 ноября, в Майами на турнире по боксу без перчаток зафиксирован рекордно короткий поединок – он продлился всего три секунды, прежде чем рефери зафиксировал досрочную победу одного из бойцов.

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39-летний уроженец Кубы Улиссес Диас (2-0, 2 КО) без раскачки пошел на противника – 29-летнего дебютанта Даниэле Бенедетто из США – и свалил его в нокаут первым же ударом справа.

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Диас до прихода в промоушен BKFC почти три года (с 2017 до конец 2019-го) выступал в профибоксе и собрал такой послужной список – 12 побед, 11 из них досрочных, одно спорное поражение по очкам. Что касается Бенедетто, то за тот же период он провел в боксе всего три боя – две победы по очкам и ничья.

СПРАВКА. Бокс голыми кулаками – прото-бокс, фактически кулачный бой по боксерским правилам. Нынешнее возрождение бокса без перчаток полулегально началось примерно в 1990-е. В 2018 году в США появилась первая с 1889-го организация, которая легально проводит турниры – BKFC. Ее основатель – бизнесмен Дэвид Фельдман. Бои проходят в округлом ринге диаметром 22 фута по формуле пять раундов по две минуты.

А вот и сам бой/нокаут:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rocky Balboa (@rockybalboa_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bare Knuckle FC (@bareknucklefc)

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Евгений Пилипенко

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