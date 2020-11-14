Рекорд в боксе голыми кулаками. Самый быстрый нокаут в истории – три секунды: видео
К боксерским поединкам без перчаток допускаются только профи-бойцы из профессионального бокса, кикбоксинга, муай-тай и ММА
Вчера, 13 ноября, в Майами на турнире по боксу без перчаток зафиксирован рекордно короткий поединок – он продлился всего три секунды, прежде чем рефери зафиксировал досрочную победу одного из бойцов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
39-летний уроженец Кубы Улиссес Диас (2-0, 2 КО) без раскачки пошел на противника – 29-летнего дебютанта Даниэле Бенедетто из США – и свалил его в нокаут первым же ударом справа.
Смотрите видео: За семь секунд. Самый быстрый нокаут в истории женского бокса
Диас до прихода в промоушен BKFC почти три года (с 2017 до конец 2019-го) выступал в профибоксе и собрал такой послужной список – 12 побед, 11 из них досрочных, одно спорное поражение по очкам. Что касается Бенедетто, то за тот же период он провел в боксе всего три боя – две победы по очкам и ничья.
А вот и сам бой/нокаут:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- 17 октября 2020-го Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в США решением судей, чем совершил сенсацию. После боя Ломаченко перенес вторую за пару лет операцию на плече.
- В ночь на 1 ноября в Англии Усик не без труда победил Чисору. Вот как бойцы оценили поединок.
- Лучший нокаут 2020 года в боксе: Джервонта Дэвис "выключил" Санта Круса – видео последних секунд боя.
Смотрите видео: Бойца-супертяжа нокаутировали, но гонорар не дают: подозревают, что упал театрально
Комментарии