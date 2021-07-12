UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вратарь сборной Италии стал лучшим игроком Евро-2020 – видео лучших моментов его игры

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 08:07
Вратарь сборной Италии стал лучшим игроком Евро-2020 – видео лучших моментов его игры - Фото
Джаннлуиджи Доннарумма с призом лучшему игроку Евро-2020 (фото - ЕРА)

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020. Об этом стало известно во время церемонии награждения после финала турнира, в котором итальянцы обыграли англичан в серии пенальти.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Доннарумма получил приз лучшему игроку Евро-2020 из рук президента УЕФА Александра Чеферина.

В УЕФА отмечают, что на Евро-2020 он провел три матча без пропущенных голов, сделал девять сейвов и стал героем серии пенальти в полуфинале против Испании. Кроме того, он отбил решающий пенальти от Букайо Сака в финале турнира, принеся Италии титул чемпионов Европы.

В УЕФА также сделали видео с лучшими моментами Доннаруммы на Евро-2020.

Читайте также: За "ослепительное" пенальти и фейерверки. УЕФА оштрафовала Англию на €30 000

"Мы сделали нечто экстраординарное. Мы очень довольны. Мы не уступили им (сборной Англии, – ред.) ни дюйма (поля, – ред.). Вы все знаете, с чего мы начали. Мы фантастическая команда, и мы этого заслуживаем", – сказал Доннарумма после финала в комментарии пресс-службе УЕФА.

Доннарумма дебютировал во взрослом футболе за "Милан" в октябре 2015-го, когда ему было всего 16 лет. Этим летом его контракт с "россо-нерри" истек. Журналист Фабрицио Романо сообщал, что Доннарумма подпишет контракт с "ПСЖ" до 2026 года.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
финал сборная Англии лучший игрок сборная италии евро-2020 пенальти джанлуиджи доннарумма
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 