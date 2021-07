Вратарь сборной Италии стал лучшим игроком Евро-2020 – видео лучших моментов его игры

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020. Об этом стало известно во время церемонии награждения после финала турнира, в котором итальянцы обыграли англичан в серии пенальти.

Доннарумма получил приз лучшему игроку Евро-2020 из рук президента УЕФА Александра Чеферина.

В УЕФА отмечают, что на Евро-2020 он провел три матча без пропущенных голов, сделал девять сейвов и стал героем серии пенальти в полуфинале против Испании. Кроме того, он отбил решающий пенальти от Букайо Сака в финале турнира, принеся Италии титул чемпионов Европы.

В УЕФА также сделали видео с лучшими моментами Доннаруммы на Евро-2020.

Player of the Tournament Gianluigi Donnarumma inspiring Italy to EURO glory! @azzurri | #EURO2020 | #ITA pic.twitter.com/3sZgFWNI08