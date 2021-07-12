Вратарь сборной Италии стал лучшим игроком Евро-2020 – видео лучших моментов его игры

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020. Об этом стало известно во время церемонии награждения после финала турнира, в котором итальянцы обыграли англичан в серии пенальти.

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Доннарумма получил приз лучшему игроку Евро-2020 из рук президента УЕФА Александра Чеферина.

В УЕФА отмечают, что на Евро-2020 он провел три матча без пропущенных голов, сделал девять сейвов и стал героем серии пенальти в полуфинале против Испании. Кроме того, он отбил решающий пенальти от Букайо Сака в финале турнира, принеся Италии титул чемпионов Европы.

В УЕФА также сделали видео с лучшими моментами Доннаруммы на Евро-2020.

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"Мы сделали нечто экстраординарное. Мы очень довольны. Мы не уступили им (сборной Англии, – ред.) ни дюйма (поля, – ред.). Вы все знаете, с чего мы начали. Мы фантастическая команда, и мы этого заслуживаем", – сказал Доннарумма после финала в комментарии пресс-службе УЕФА.

Доннарумма дебютировал во взрослом футболе за "Милан" в октябре 2015-го, когда ему было всего 16 лет. Этим летом его контракт с "россо-нерри" истек. Журналист Фабрицио Романо сообщал, что Доннарумма подпишет контракт с "ПСЖ" до 2026 года.

Марк Сировой

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