"Барселона" против "Динамо". Где смотреть, дата и время трансляции матча Лиги чемпионов

Сегодня киевское "Динамо" сыграет с "Барселоной" в Лиге чемпионов на стадионе Камп Ноу в столице Каталонии.

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Игра состоится в среду 20 октября в 19:45 по киевскому времени. Смотреть онлайн трансляцию матча "Барселона" – "Динамо" можно на платформах MEGOGO и Volia TV.

Турнирная таблица

Динамо занимает третье место в группе, которое дает право весной играть в Лиге Европы. Киевляне набрали одно очко в поединке с "Бенфикой" (1:1), но разгромно проиграли "Баварии" (0:5).

Барселона стартовала в Лиге чемпионов провально. "Блаугранас" дважды были разгромлены "Баварией" и "Бенфикой" – 3:0 в каждом из матчей.

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Потери

По данным пресс-службы УЕФА, у "Динамо" в лазарете находятся форварды Владислав Кулач и Артем Беседин, который получил тяжелую травму на летнем Евро-2020.

В лазарете "Барсы" – Педри, Усман Дембеле, Мартин Брейтуэйт и Рональд Араухо. Также дисквалифицирован Эрик Гарсия, которого боссы "Барселоны" оценивают в 400 млн евро.

История противостояния

"Динамо" и "Барселона" играли друг с другом 12 раз: одна ничья, восемь побед на счету каталонцев, три виктории у киевлян. В прошлом розыгрыше ЛЧ "Барса" дважды обыграла украинский гранд: 2:1 и 0:4.

"Динамо" же добывало громкие победы над испанцами в 1997 году. Тогда" бело-синие" разгромили соперника со счетом 3:0 в Киеве и 0:4 – в Барселоне.

Вчера в Лиге чемпионов мадридский "Реал" со счетом 0:5 разгромил донецкий "Шахтер".

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Марк Сировой

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