Деревянченко vs Головкин: боксеры прошли процедуру взвешивания

Украинский боксер Сергей Деревянченко и его соперник из Казахстана Геннадий Головкин прошли процедуру взвешивания перед боем за два чемпионских титула - IBF и IBO. Об этом в Twitter сообщает Matchroom Boxing.
Головкин оказался незначительно тяжелее украинца. Вес Деревянченко составил 72,1 кг, а его казахстанского соперника - 72,2 кг.
Также боксеры провели финальную дуэль взглядов.
Бой пройдет в Нью-Йорке в субботу, 5 октября, ориентировочно в 05.30 по киевскому времени. В Украине поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале XSPORT и его официальном сайте.
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