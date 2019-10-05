Деревянченко vs Головкин: боксеры прошли процедуру взвешивания

Украинский боксер Сергей Деревянченко и его соперник из Казахстана Геннадий Головкин прошли процедуру взвешивания перед боем за два чемпионских титула - IBF и IBO. Об этом в Twitter сообщает Matchroom Boxing.

Головкин оказался незначительно тяжелее украинца. Вес Деревянченко составил 72,1 кг, а его казахстанского соперника - 72,2 кг.

Также боксеры провели финальную дуэль взглядов.

Бой пройдет в Нью-Йорке в субботу, 5 октября, ориентировочно в 05.30 по киевскому времени. В Украине поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале XSPORT и его официальном сайте.

14 сентября определился будущий соперник Ломаченко.

Ранее чемпион наилегчайшей и легчайшей весовых категорий ММА-промоушена UFC Генри Сехудо у себя в Twitter сообщил о готовности провести боксерский поединок против Ломаченко.

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