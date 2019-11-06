Футбол. "Динамо" Загреб vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео

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На предматчевой пресс-конференции тренер горняков Луиш Каштру назвал поединок "ключевым в борьбе за выход в плей-офф"

Сегодня донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против загребского "Динамо" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает uefa.com.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса

Турнирное положение в группе С:

Команды являются прямыми конкурентами за выход из группы – и делят между собой третье и второе место в таблице. Оба клуба набрали по четыре очка. "Шахтер" минимально одолел "Аталатну" (2:1- смотрите видео голов), разгромно уступил "Манчестер Сити" (0:3) и сыграл в ничью с сегодняшним соперником (2:2). "Динамо" уступило английскому гранду (2:0) и нанесло сокрушительное поражение "Аталанте" – 4:0.

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Кондиции соперников:

"Шахтер" подходит к матчу на фоне не лучших результатов. На прошлой неделе дончане вылетели из Кубка Украины, проиграв в дерби киевскому "Динамо" (2:1). За последние пять поединков горняки смогли обыграть лишь дебютанта украинской Премьер-лиги "Колос" из Коваливки (6:0) и одного из аутсайдеров первенства львовские "Карпаты" (3:0).

Оппонент "Шахтера" наоборот находится на волне успеха. За последние пять матчей игроки загребского клуба четыре раза праздновали победу - и лишь раз сыграли в ничью.

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История встреч:

Команды трижды противостояли друг другу в официальных матчах. "Шахтер" дважды оказывался сильнее хорватов, еще раз клубы сыграли в ничью. Общий счет противостояния 7:3 в пользу горняков.

Где и когда смотреть поединок:

Матч начнется в 22:00 на стадионе Максимир в Загребе. В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 2.

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Фото: uefa.com

Видео: террикон 

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Теги: шахтер донецк, Динамо Загреб, Лига чемпионов, ЛЧ, футбол, трансляция, онлайн, матч, видео, фото
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