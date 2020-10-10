Футбол. Лига наций. Украина – Германия: где и когда смотреть – видео

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Начало матча сегодня в 21:45

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч третьего тура группового этапа Лиги наций-2020/2021 Украина – Германия. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Начало поединка в 21:45.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Ее соперники выйдут на поле в белом.

Официальная заявка сборной Украины (по номерам):

  • 1.Георгий Бущан;
  • 2. Эдуард Соболь; 
  • 3. Игорь Пластун;
  • 4. Илья Забарный;
  • 5. Сергей Сидорчук; 
  • 6. Евгений Чеберко;
  • 7. Андрей Ярмоленко;
  • 8. Руслан Малиновский;
  • 9. Роман Яремчук;
  • 10 Николай Шапаренко;
  • 11. Ромеро Марлос;
  • 12. Никита Шевченко;
  • 13. Ефим Конопля;
  • 14.  Игорь Харатин; 
  • 15. Виктор Цыганков;
  • 16. Виталий Миколенко;
  • 17. Владимир Шепелев;
  • 18 Богдан Михайличенко;
  • 19. Евгений Макаренко;
  • 20. Виктор Коваленко;
  • 21 . Александр Караваев;
  • 22. Александр Зубков;
  • 23. Дмитрий Ризнык.

"Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в заявку на игру с Германией не попали Роман Безус и Валерий Бондарь", – уточняется в сообщении.

Телетрансляция будет проходить на телеканалах Украина и Футбол 1.

  • 5 октября выявили COVID-19 у основных игроков "Шахтера" и сборной – Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Вся команда ушла на самоизоляцию. Первый тест не выявил коронавирус у членов команды, однако повторный показал инфекцию сразу у 18 человек: девяти футболистов и девяти человек из персонала.
  • Перед товарищеским матчем с Францией сборная Украины из-за травм и коронавируса потеряла сразу 14 игроков. В расположении команды остался лишь один вратарь Георгий Бущан, на подмену ему заявляли тренера сборной и в прошлом легендарного голкипера Александра Шовковского, но он так и не вышел на поле.
  • 7 октября Франция разгромила Украину со счетом 7:1 (смотрите видео всех голов матча). Это самое крупное поражение в истории украинской команды.

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Теги: футбол, киев, видео, нск олимпийский, анонс, Украина - Германия
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