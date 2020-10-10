Футбол. Лига наций. Украина – Германия: где и когда смотреть – видео

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч третьего тура группового этапа Лиги наций-2020/2021 Украина – Германия. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
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Начало поединка в 21:45.
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Ее соперники выйдут на поле в белом.
Официальная заявка сборной Украины (по номерам):
- 1.Георгий Бущан;
- 2. Эдуард Соболь;
- 3. Игорь Пластун;
- 4. Илья Забарный;
- 5. Сергей Сидорчук;
- 6. Евгений Чеберко;
- 7. Андрей Ярмоленко;
- 8. Руслан Малиновский;
- 9. Роман Яремчук;
- 10 Николай Шапаренко;
- 11. Ромеро Марлос;
- 12. Никита Шевченко;
- 13. Ефим Конопля;
- 14. Игорь Харатин;
- 15. Виктор Цыганков;
- 16. Виталий Миколенко;
- 17. Владимир Шепелев;
- 18 Богдан Михайличенко;
- 19. Евгений Макаренко;
- 20. Виктор Коваленко;
- 21 . Александр Караваев;
- 22. Александр Зубков;
- 23. Дмитрий Ризнык.
"Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в заявку на игру с Германией не попали Роман Безус и Валерий Бондарь", – уточняется в сообщении.
Телетрансляция будет проходить на телеканалах Украина и Футбол 1.
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