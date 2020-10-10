Футбол. Лига наций. Украина – Германия: где и когда смотреть – видео

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч третьего тура группового этапа Лиги наций-2020/2021 Украина – Германия. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Начало поединка в 21:45.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Ее соперники выйдут на поле в белом.

Официальная заявка сборной Украины (по номерам):

1.Георгий Бущан;

2. Эдуард Соболь;

3. Игорь Пластун;

4. Илья Забарный;

5. Сергей Сидорчук;

6. Евгений Чеберко;

7. Андрей Ярмоленко;

8. Руслан Малиновский;

9. Роман Яремчук;

10 Николай Шапаренко;

11. Ромеро Марлос;

12. Никита Шевченко;

13. Ефим Конопля;

14. Игорь Харатин;

15. Виктор Цыганков;

16. Виталий Миколенко;

17. Владимир Шепелев;

18 Богдан Михайличенко;

19. Евгений Макаренко;

20. Виктор Коваленко;

21 . Александр Караваев;

22. Александр Зубков;

23. Дмитрий Ризнык.

"Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в заявку на игру с Германией не попали Роман Безус и Валерий Бондарь", – уточняется в сообщении.

Телетрансляция будет проходить на телеканалах Украина и Футбол 1.

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