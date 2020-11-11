Футбол. Польша vs Украина: где и во сколько смотреть матч онлайн

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В матче против Украины не сыграет звезда сборной Польши Левандовски, а у команды Шевченко – девять футболистов в лазарете

Сегодня, 11 ноября, сборная Украины по футболу сыграет в товарищеском матче против сборной Польши. Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Форма команд

На октябрьском сборе обескровленная кадровыми потерями из-за травм и вспышки коронавируса украинская команда играла с гранадми мирового футбола.

Подопечные Андрея Шевченко потерпели крупнейшее в истории поражение от Франции в товарищеском матче (7:1), однако затем в Лиге наций минимально уступили Германии (1:2) и победили Испанию (1:0). Желто-синие занимают третье место в группе 4 элитного дивизиона Лиги наций.

Поляки в октябре разгромили в товарищеском поединке Финляндию (5:1), а в Лиге наций сыграли вничью с Италией (0:0) и крупно обыграли Боснию и Герцеговину (3:0). Команда лидирует в группе 1 элитного дивизиона Лиги наций, опережая таких грандов как Италию и Нидерланды.

Потери команд

У Польши не сыграют заболевшие COVID-19 Дронговский и Карбовнык. Также не стоит ожидать на поле главную звезду поляков Роберта Левандовски – наставник Ежи Бженчек заявил, что даст отдохнуть тем, кто много играл за клубы.

У Украины в лазарете – девять игроков. Шевченко заявил, что даст шанс тем, кто мало играл.

История встреч

В противостоянии Украины и Польши – паритет: обе команды имеют по три победы, дважды был ничья. Последняя встреча соперников была на Евро-2016, украинцы уступили со счетом 0:1.

Во сколько и где смотреть матч онлайн

Матч Польша – Украина состоится 11 ноября в 21:45 по киевскому времени в польском Хожуве. Посмотреть онлайн трансляцию поединка можно будет на каналах Украина и Футбол 1.

  • 11 ноября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши. 14 ноября "желто-синие" уже в Лиге наций встретятся с Германией, а 17-го – со Швейцарией.

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Теги: Украина, футбол, трансляция, онлайн, сборная украины, сборная, матч, сборная польши
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