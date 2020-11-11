Футбол. Польша vs Украина: где и во сколько смотреть матч онлайн

Сегодня, 11 ноября, сборная Украины по футболу сыграет в товарищеском матче против сборной Польши. Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.
Форма команд
На октябрьском сборе обескровленная кадровыми потерями из-за травм и вспышки коронавируса украинская команда играла с гранадми мирового футбола.
Подопечные Андрея Шевченко потерпели крупнейшее в истории поражение от Франции в товарищеском матче (7:1), однако затем в Лиге наций минимально уступили Германии (1:2) и победили Испанию (1:0). Желто-синие занимают третье место в группе 4 элитного дивизиона Лиги наций.
Поляки в октябре разгромили в товарищеском поединке Финляндию (5:1), а в Лиге наций сыграли вничью с Италией (0:0) и крупно обыграли Боснию и Герцеговину (3:0). Команда лидирует в группе 1 элитного дивизиона Лиги наций, опережая таких грандов как Италию и Нидерланды.
Потери команд
У Польши не сыграют заболевшие COVID-19 Дронговский и Карбовнык. Также не стоит ожидать на поле главную звезду поляков Роберта Левандовски – наставник Ежи Бженчек заявил, что даст отдохнуть тем, кто много играл за клубы.
У Украины в лазарете – девять игроков. Шевченко заявил, что даст шанс тем, кто мало играл.
История встреч
В противостоянии Украины и Польши – паритет: обе команды имеют по три победы, дважды был ничья. Последняя встреча соперников была на Евро-2016, украинцы уступили со счетом 0:1.
Во сколько и где смотреть матч онлайн
Матч Польша – Украина состоится 11 ноября в 21:45 по киевскому времени в польском Хожуве. Посмотреть онлайн трансляцию поединка можно будет на каналах Украина и Футбол 1.
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