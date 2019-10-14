Футбол. Украина vs Португалия: где и когда смотреть матч – видео

Сегодня сборная Украины в матче седьмого тура квалификационного этапа Евро-2020 примет действующих чемпионов Европы и победителя Кубка наций УЕФА – сборную Португалии. Об этом сообщает uefa.com.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Турнирное положение команд

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Сборные лидируют в группе В. Для выхода в финальную часть Чемпионата Европы украинцам необходимо набрать одно очко в оставшихся двух матчах. Португальцы же, если обыграют подопечных Андрея Шевченко, сегодня гарантируют себе путевку на Евро-2020.

Форма соперников

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Обе сборные подходят к поединку в оптимальных кондициях.

За последние пять матчей Украина победила в четырех матчах (крупнейшим стал триумф в матче против Сербии – 5:0) и сыграла в результативную ничью в товарищеском матче против Нигерии (2:2 – смотрите видео голов).

Португальцы же победили в пяти последних матчах. Среди них – победа над сборной Нидерландов в финале Лиги наций УЕФА (1:0).

История встреч

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В украино-португальском противостоянии сейчас паритет. Каждая из команд победила по разу. Один раз соперники разошлись миром, расписав нулевую ничью в рамках этого квалификационного этапа. Общий счет противостояния – 2:2.

Время и канал трансляции

Поединок начнется в 21:45 на НСК Олимпийский в Киеве. Прямую трансляцию покажут телеканалы Футбол 1 и Украина, а также официальный YouTube-канал Федерации футбола.

11 октября сборная Украины со счетом 2:0 обыграла сборную Литвы - смотрите видео голов.

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