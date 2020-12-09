Главная игра сезона. "Интер" vs "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов онлайн

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Сегодня, 9 декабря, донецкий "Шахтер" с "Интером" из Милана сыграют матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов: в игре решится судьбу путевки в плей-офф турнира. Время и каналы трансляций смотрите в конце анонса.

Турнирное положение

Судьба группы B остается неясной. "Шахтер" занимает второе место с 7 очками, "Интер" – последний с 5 набранными пунктами. Лидирует менхенгладбахская "Боруссия" с 8 очками, третий – "Реал" Мадрид с 7 (уступает "Шахтеру" из-за поражений в личных встречах 2:3 и 2:0).

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Итоговое второе место дает право играть в 1/8 Лиги чемпионов (ЛЧ), третье – в 1/16 Лиги Европы (ЛЕ). У "Шахтера" возможны такие варианты:

  • победа – выход в плей-офф ЛЧ;
  • ничья – плей-офф ЛЧ (если "Боруссия" сегодня обыграет "Реал" или сыграет с ним вничью) или ЛЕ (если победит "Реал");
  • поражение – плей-офф ЛЕ (при поражении "Реала") или вылет из еврокубков (при победе "Реала").

Форма команд

У "Шахтера" – три победы, одна ничья и одно поражение в последних пяти матчах. Перед сегодняшней встречей "горняки" разгромили "Минай" (5:1) и занимают второе место в украинской Премьер-лиге.

"Интер" победил четырежды и один раз сыграл вничью в последних пяти поединках. "Нерадзурри" обыграли "Болонью" (3:1) и идут на втором месте в итальянской Серии А.

Потери

По данным пресс-службы УЕФА у "Шахтера" травмированы Мораес, Коноплянка, Исмаили и Фернандо. Под вопросом участие Дентиньо и Хочолавы. У "Интера" могут не сыграть Видаль, Барелла и Наингголан.

Где и во сколько смотреть матч онлайн

Матч Лиги чемпионов "Интер" – "Шахтер" состоится в среду 9 декабря в 22:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн трансляцию можно будет на канале Футбол 1, платформах MEGOGO, Oll.tv и в онлайн-кинотеатре Sweet.tv.  

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Теги: шахтер, Интер, трансляция, онлайн, видео, Лига чемпионов, ЛЧ, футбол
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