Сегодня, в субботу 17 апреля, "Шахтер" и "Динамо" сыграют в классическом дерби Украинской Премьер-лиги. Время и каналы трансляции указаны в конце анонса.

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В сезоне 20/21 команды встречались дважды. "Динамо" победило в Суперкубке (1:3), а "Шахтер" оказался сильнее в поединке первого круга УПЛ (0:3).

В матче дублирующих команд U-21 перед сегодняшней игрой оказались сильнее киевляне. Победа 0:2. Дубль – на счету Владислава Ваната.

К сегодняшнему поединку киевляне подходят в статусе лидера УПЛ. У "Динамо" – 52 очка, у "Шахтера" – 45.

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Вчера пресс-служба "Шахтера" сообщила, что в матче не сыграют травмированные Исмаили и Евгений Коноплянка. Также клуб прекратил сотрудничество с одним из своих лидеров – бразильцем Тайсоном.

"Динамо" перед поединком отчиталось лишь о дисквалифицированном капитане – Сергее Сидорчуке.

Матч УПЛ "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в 19:30 на НСК Олимпийский в Киеве. Посмотреть онлайн-трансляцию матча можно будет на канале Футбол 1.

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Марк Сировой

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