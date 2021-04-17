UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Классическое дерби. "Шахтер" – "Динамо": где и во сколько смотреть матч онлайн видео

17.04.2021, 13:00
Шахтер - Динамо (фото - пресс-служба ФК Динамо Киев)
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Сегодня, в субботу 17 апреля, "Шахтер" и "Динамо" сыграют в классическом дерби Украинской Премьер-лиги. Время и каналы трансляции указаны в конце анонса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В сезоне 20/21 команды встречались дважды. "Динамо" победило в Суперкубке (1:3), а "Шахтер" оказался сильнее в поединке первого круга УПЛ (0:3).

В матче дублирующих команд U-21 перед сегодняшней игрой оказались сильнее киевляне. Победа 0:2. Дубль – на счету Владислава Ваната.

К сегодняшнему поединку киевляне подходят в статусе лидера УПЛ. У "Динамо" – 52 очка, у "Шахтера" – 45.

Читайте также: УАФ пожизненно дисквалифицировала 26 футболистов, игравших за сборные террористов – список

Вчера пресс-служба "Шахтера" сообщила, что в матче не сыграют травмированные Исмаили и Евгений Коноплянка. Также клуб прекратил сотрудничество с одним из своих лидеров – бразильцем Тайсоном.

"Динамо" перед поединком отчиталось лишь о дисквалифицированном капитане – Сергее Сидорчуке.

Матч УПЛ "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в 19:30 на НСК Олимпийский в Киеве. Посмотреть онлайн-трансляцию матча можно будет на канале Футбол 1.

Смотрите также: Встреча с уткой. "Манчестер Сити" опубликовал странное видео с лидером сборной Украины

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
динамо видео шахтер трансляция УПЛ онлайн матч
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 