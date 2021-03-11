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Лига Европы. "Динамо" – "Вильярреал": где и во сколько смотреть матч онлайн видео

11.03.2021, 10:02
Динамо - Вильярреал, Лига Европы (фото - пресс-служба ФК Динамо Киев)
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Смотреть онлайн трансляцию матча

Прямую трансляцию матча можно смотреть в сервисе Megogo на канале Volia Football 1 HD. Нажмите "Cмотреть на Megogo" для перехода к матчу.

Сегодня, в четверг 11 марта, киевское "Динамо" и "Вильярреал" из Испании сыграют свой первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

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На пути к 1/8 ЛЕ "Динамо" обыграло бельгийский "Брюгге" (2:1 по сумме двух матчей) на стадии 1/16 финала. "Вильярреал" прошел "Ред Булл Зальцбург" (4:1 по сумме двух матчей).

"Динамо" после зимнего перерыва еще не проигрывало. В Чемпионате Украины киевляне победили "Олимпик" (3:1), "Львов" (1:4) и "Минай" (3:0), однако потеряли очки с "Десной" (1:1). В Кубке Украины возглавляемая Мирчей Луческу команда прошла "Колос" (0:0, 4:3 в серии пенальти). "Динамо" идет на первом месте в УПЛ и увеличило отрыв от "Шахтера" до четырех очков.

"Вильярреал" уже восемь матчей подряд не может добыть победу в Чемпионате Испании, перед игрой с "Динамо" подопечные Унаи Эмери проиграли "Валенсии" (2:1). "Желтая субмарина" идет на седьмом месте в испанской Ла Лиге.

"Динамо" играло с "Вильярреалом" в еврокубках один раз. В 2005 году испанцы с общим счетом 2:0 выбили киевлян из 1/16 Кубка УЕФА, который в 2009-м был переформатирован в Лигу Европы.

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Матч 1/16 Лиги Европы "Динамо" – "Вильярреал" состоится в четверг 11 марта в 19:55 на НСК Олимпийский в Киеве. Онлайн трансляцию матча можно посмотреть на канале Футбол 1, платформах OLL.TV, MEGOGO, Vodafone TV, Киевстар Футбол TV и Воля TV.

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Марк Сировой
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