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Лига Европы. "Шахтер" – "Рома": где и когда смотреть матч онлайн видео

18.03.2021, 10:00
Шахтер - Рома (фото - пресс-служба ФК Шахтер Донецк).jpg
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Сегодня, 18 марта, донецкий "Шахтер" и римская "Рома" сыграют второй матч 1/8 Лиги Европы. Время и каналы трансляции указаны в конце анонса.

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В первом матче, который состоялся в Риме в прошлый четверг, "Шахтер" разгромно проиграл со счетом 3:0. Голы забивали Пеллегрини, Эль-Шаарави и Манчини.

Главный тренер дончан Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции сказал, что сегодняшняя игра с "Ромой" будет вызовом для футболистов, однако он верит в своих игроков.

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Перед сегодняшним матчем "Шахтер" разгромил "Десну" в Украинской Премьер-лиге, а "Рома" минимально обыграла "Дженоа" (1:0) в Итальянской Серии А. В чемпионате Украины "Шахтер" идет на втором месте, "Рома" – шестая в чемпионате Италии.

Поединок 1/8 Лиги Европы "Шахтер" – "Рома" состоится в четверг 18 марта в 19:55 на НСК Олимпийский в Киеве. Играть будут без зрителей на стадионе из-за эпидемии коронавируса. Посмотреть онлайн трансляцию можно будет на канале Футбол 1, платформах OLL.TV, MEGOGO, Vodafone TV, Киевстар Футбол TV и Воля TV.

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Марк Сировой
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