Лига Европы. "Заря" – "АЕК": где и когда смотреть трансляцию матча

Сегодня, 5 ноября, луганская "Заря" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграет с греческим "АЕК". Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

Турнирное положение

Обе команды находятся на дне турнирной таблицы группы G с идентичными показателями: 0 очков, -4 разница забитых и пропущенных мячей.

"Заря" со счетом 3:0 проиграла "Лестеру" и 1:2 – "Браге". "АЕК" уступил англичанам 1:2, а португальцам 0:3.

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Форма команд

"Заря" в последних пяти играх выиграла лишь раз при двух поражениях и ничьих. Перед игрой с "АЕК" луганчане расписали мировую с "Ингульцом" (1:1). "Заря" сейчас занимает восьмое место в украинской Премьер-лиге.

У "АЕК" в последних пяти матчах – две победы, два поражения и ничья. Афинский клуб обыграл "ОФИ Крит" перед поединком с "Зарей". "АЕК" идет на третьем месте в греческой Суперлиге.

Кадровые потери

По данным Футбол 24, у "Зари" не сыграют Казаков и Гречкин, но к общей группе присоединились Махардзе и Громов. У "АЕК" травмированы Шимански и Симоеш, однако вернулись Гарсия и украинец Дмитрий Чигринский. Не будет присутствовать на матче главный тренер "АЕК" Массимо Каррера, у которого поднялась температура.

Где и во сколько смотреть матч онлайн

Поединок ЛЕ "Заря" – "АЕК" состоится 5 ноября в 22:00 на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Посмотреть онлайн трансляцию матча можно будет на канале Футбол 2 и платформе MEGOGO.

На этой неделе украинские клубы дважды проигрывали в Лиге чемпионов. "Шахтер" был унизительно разгромлен "Боруссией" из Менхенгладбаха – 0:6. "Динамо" в обескровленном кадровыми потерями составе минимально уступило "Барселоне" – 2:1.

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