Лига Европы. "Заря" – "АЕК": где и когда смотреть трансляцию матча

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Луганская "Заря" и афинский "АЕК" делят последнее место в группе Лиги Европы. Греки приехали в Украину без главного тренера Карреры

Сегодня, 5 ноября, луганская "Заря" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграет с греческим "АЕК". Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

Турнирное положение

Обе команды находятся на дне турнирной таблицы группы G с идентичными показателями: 0 очков, -4 разница забитых и пропущенных мячей.

"Заря" со счетом 3:0 проиграла "Лестеру" и 1:2 – "Браге". "АЕК" уступил англичанам 1:2, а португальцам 0:3.

Читайте также: COVID-19. У троих игроков "Шахтера" были проблемы с легкими, у одного с сердцем – тренер

Нажмите на таблицу, чтобы увеличить

Форма команд

"Заря" в последних пяти играх выиграла лишь раз при двух поражениях и ничьих. Перед игрой с "АЕК" луганчане расписали мировую с "Ингульцом" (1:1). "Заря" сейчас занимает восьмое место в украинской Премьер-лиге.

У "АЕК" в последних пяти матчах – две победы, два поражения и ничья. Афинский клуб обыграл "ОФИ Крит" перед поединком с "Зарей". "АЕК" идет на третьем месте в греческой Суперлиге.

Кадровые потери

По данным Футбол 24, у "Зари" не сыграют Казаков и Гречкин, но к общей группе присоединились Махардзе и Громов. У "АЕК" травмированы Шимански и Симоеш, однако вернулись Гарсия и украинец Дмитрий Чигринский. Не будет присутствовать на матче главный тренер "АЕК" Массимо Каррера, у которого поднялась температура.

Где и во сколько смотреть матч онлайн

Поединок ЛЕ "Заря" – "АЕК" состоится 5 ноября в 22:00 на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Посмотреть онлайн трансляцию матча можно будет на канале Футбол 2 и платформе MEGOGO.

Читайте также: Тренер "Шахтера" о разгроме от "Боруссии": Мы были полностью импотентны в обороне

Видео – Подкасты UA-Футбол/YouTube

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: заря луганск, АЕК, трансляция, онлайн, Лига Европы, ле, футбол
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
До победы над Лукашенко "осталось совсем немного", считает Тихановская – видео
До победы над Лукашенко "осталось совсем немного", считает Тихановская – видео
Лига Европы. "Заря" – "АЕК": где и когда смотреть трансляцию матча
Лига Европы. "Заря" – "АЕК": где и когда смотреть трансляцию матча
Как тебе такое, Илон Маск. В России показали видео беспилотного грузовика Камаз без кабины
Как тебе такое, Илон Маск. В России показали видео беспилотного грузовика Камаз без кабины
Экономика Укроборонпром уволил президента ГП Антонов: документ
Заплатят все. В Раде придумали налог на недвижимость по-новому. Каким он будет?
Недвижимость Заплатят все. В Раде придумали налог на недвижимость по-новому. Каким он будет?
Человеческий капитал или человеческая ценность. А в вашей компании, чем управляют
Мнение Человеческий капитал или человеческая ценность. А в вашей компании, чем управляют
Популярное
фото/видео
До победы над Лукашенко "осталось совсем немного", считает Тихановская – видео
До победы над Лукашенко "осталось совсем немного", считает Тихановская – видео
Лига Европы. "Заря" – "АЕК": где и когда смотреть трансляцию матча
Лига Европы. "Заря" – "АЕК": где и когда смотреть трансляцию матча 10:05
Как тебе такое, Илон Маск. В России показали видео беспилотного грузовика Камаз без кабины
Как тебе такое, Илон Маск. В России показали видео беспилотного грузовика Камаз без кабины 09:19
В США вспыхнули протесты: в некоторых городах были столкновения с полицией – видео
В США вспыхнули протесты: в некоторых городах были столкновения с полицией – видео 08:35
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 