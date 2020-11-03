COVID-19. У троих игроков "Шахтера" были проблемы с легкими, у одного с сердцем – тренер

Заболевшим коронавирусом футболистам "Шахтера" всего около 20 лет, никто не мог и подумать, что у них будут такие осложнения, сказал Каштру

У четырех из 10 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 игроков "Шахтера" были осложнения. Об этом на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" заявил тренер команды Луиш Каштру, передает пресс-служба клуба.

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"Когда смотришь на 10 игроков, которые у нас были инфицированы, и у троих из них имели место осложнения с легкими, у еще одного – проблемы с сердцем<…> Ребятам 20 или 20 с лишним лет – никто никогда не думал, что такое может произойти", – сказал он, не назвав фамилии футболистов.

Каштру считает, что люди "не научились уважать вирус" и сделали "очень мало, чтобы сейчас, уже с полной безопасностью, вернуться на стадионы".

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Говоря о сегодняшнем матче, португальский специалист отметил, что "Боруссия" – очень сложный соперник, который играет в агрессивный атакующий футбол. Однако он верит в своих игроков и призывает их сыграть дисциплинированно.

"Мы прекрасно знаем, что в матче возникнут определенные моменты, когда мы не будем доминировать, и тогда особенно важен этот решающий баланс игры с мячом и без него", – добавил он.

4 октября, после матча с черниговской "Десной" в ФК "Шахтер" сообщили о положительных тестах на коронавирус двух принимавших участие во встрече игроков — Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

8 октября повторное тестирование показало коронавирус у девятерых игроков и девятерых человек из персонала команды.

"Шахтер" сегодня сыграет с менхенгладбахской "Боруссией" в Лиге чемпионов, поединок состоится в Киеве при пустых трибунах. "Горняки" сейчас лидируют в группе В ЛЧ.

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Марк Сировой

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