"Немного сенсационно". Шовковский прокомментировал свою заявку за сборную Украины

Включение легендарного экс-вратаря и нынешнего тренера сборной Украины Александра Шовковского в заявку сборной на матч против Франции -"немного сенсационное". Так прокомментировал событие сам Шовковский, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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"Прежде всего хочу сказать, что это выглядит, наверное, немного сенсационно. Но ситуация могла бы быть смешной, если бы не была на самом деле такой досадной для нашей команды. Три вратаря сдали положительные тесты на коронавирус", – сказал он.

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Шовковский говорит, что поддерживал форму после завершения карьеры. Однако уверен, что нынешний вратарь Георгий Бущан свинью не подложит – и выходить на поле ему не придется.

Он также сказал, что вчера на тренировке надевал перчатки основного вратаря сборной Андрея Пятова, который заразился COVID-19.

"Свою карьеру я завершил в конце 2016 года. После того в 2017-м сыграл на турнире легенд в Казахстане. Это был последний раз, когда я надевал свои перчатки. В январе 2018 года прооперировал пальцы на правой руке – у меня были разорваны сухожилия. После этого, в принципе, перчатки не надевал", – поделился легендарный экс-футболист.

5 октября сообщалось, что из-за травм и вспышки коронавируса в "Шахтере" с Францией не сыграют 12 футболистов сборной, в то числе основной вратарь Андрей Пятов.

6 октября COVID-19 выявили еще у двух вратарей сборной – Андрея Лунина и Юрия Панькива.

Сегодня Шовковского включили в заявку сборной на матч.

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