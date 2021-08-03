Сегодня, 3 августа, донецкий "Шахтер" и "Генк" из одноименного бельгийского города сыграют в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

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Поединок пройдет в Бельгии на стадионе KRC Genk Arena. Смотреть онлайн-трансляцию матча "Генк" – "Шахтер" можно будет 3 августа в 21:00 на канале Футбол 1 и платформе OLL.TV.

Ответный матч состоится 10 августа в Киеве. Победитель противостояния выйдет в плей-офф квалификации ЛЧ, где сыграет с победителем пары "Монако" – "Спарта" Прага.

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Поединок с "Генком" станет первым матчем "Шахтера" в еврокубках под руководством нового тренера – итальянца Роберто Де Дзерби. Вместе с ним команда сыграла уже два официальных матча – победила "Ингулец" (2:1) и "Львов" (0:3) в Украинской Премьер-Лиге.

Кроме того, этот матч может стать дебютным за "Шахтер" в еврокубках для новичков команды – Лассины Траоре (перешел из "Аякса", Нидерланды), Педриньо (из "Бенфики", Португалия) и Марлона (из "Сассуоло", Италия).

"Генк" в стартовых двух турах Лиги Жюпиле (чемпионате Бельгии) не выигрывал. Команда сыграла вничью с льежским "Стандардом" (1:1) и проиграла "Остенде" (3:4). Также в июле команда уступила "Брюгге" в поединке за Суперкубок Бельгии (3:2).

Один представитель Украины уже покинул еврокубки. Полтавская "Ворскла" драматично проиграла финскому "КуПС" и покинула Лигу конференций – новый турнир от УЕФА.

Украину в еврокубках еще представят "Динамо" Киев (групповой этап ЛЧ), "Заря" Луганск (квалификация Лиги Европы), "Колос" Ковалевка (квалификация Лиги конференций, сыграет с "Шахтер" Караганда).

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Марк Сировой

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