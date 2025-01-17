Багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку через Резерв+

Обмеження пов'язано з технічними роботами у реєстрі Національних інформаційних систем

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З 22:00 17-го і до 20 січня багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку від призову у застосунку "Резерв+". Про це повідомило Міністерство оборони.

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Це обмеження пов'язано з технічними роботами у реєстрі Національних інформаційних систем.

Водночас ці роботи жодним чином не вплинуть на вже отримані відстрочки, зауважили в Міноборони.

"Після технічних робіт функція стане доступною, як і завжди", – анонсувало відомство.

Раніше через російську кібератаку 19 грудня ця функція також тимчасово припинялася. Проте вже 5 січня можливість оформити відстрочку для багатодітних батьків відновилася.