Багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку через Резерв+
З 22:00 17-го і до 20 січня багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку від призову у застосунку "Резерв+". Про це повідомило Міністерство оборони.
Це обмеження пов'язано з технічними роботами у реєстрі Національних інформаційних систем.
Водночас ці роботи жодним чином не вплинуть на вже отримані відстрочки, зауважили в Міноборони.
"Після технічних робіт функція стане доступною, як і завжди", – анонсувало відомство.
Раніше через російську кібератаку 19 грудня ця функція також тимчасово припинялася. Проте вже 5 січня можливість оформити відстрочку для багатодітних батьків відновилася.
- 9 листопада 2024 року у Резерв+ стала доступна послуга з оформлення онлайн-відстрочки від мобілізації.
- Новою послугою можуть скористатися лише військовозобов'язані, призовників нововведення не стосується.
- Станом на 11 листопада близько 100 000 українців поновили й отримали відстрочки від мобілізації онлайн.