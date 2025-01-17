Многодетные родители временно не смогут оформить онлайн-отсрочку через Резерв+
С 22:00 17 и до 20 января многодетные родители временно не смогут оформить онлайн-отсрочку от призыва в приложении "Резерв+". Об этом сообщило Министерство обороны.
Это ограничение связано с техническими работами в реестре Национальных информационных систем.
В то же время эти работы никоим образом не повлияют на уже полученные отсрочки, отметили в Минобороны.
"После технических работ функция станет доступной, как всегда", – анонсировало ведомство.
Ранее из-за российской кибератаки 19 декабря эта функция также временно прекращалась. Однако уже 5 января возможность оформить отсрочку для многодетных родителей возобновилась.
- 9 ноября 2024 года в Резерв+ стала доступна услуга по оформлению онлайн-отсрочки от мобилизации.
- Новой услугой могут воспользоваться только военнообязанные, призывников нововведение не касается.
- По состоянию на 11 ноября около 100 000 украинцев возобновили и получили отсрочки от мобилизации онлайн.