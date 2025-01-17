Многодетные родители временно не смогут оформить онлайн-отсрочку через Резерв+

Ограничение связано с техническими работами в реестре Национальных информационных систем

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С 22:00 17 и до 20 января многодетные родители временно не смогут оформить онлайн-отсрочку от призыва в приложении "Резерв+". Об этом сообщило Министерство обороны.

Это ограничение связано с техническими работами в реестре Национальных информационных систем.

В то же время эти работы никоим образом не повлияют на уже полученные отсрочки, отметили в Минобороны.

"После технических работ функция станет доступной, как всегда", – анонсировало ведомство.

Ранее из-за российской кибератаки 19 декабря эта функция также временно прекращалась. Однако уже 5 января возможность оформить отсрочку для многодетных родителей возобновилась.