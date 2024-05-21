Черги на кордоні після 18 травня почали спадати – ДПСУ

Частка перетину кордону чоловіками не переважає, а більшість тих, хто перетинає кордон – діти, жінки та люди літнього віку, заявив речник відомства

Фото: Олександр Кубраков

Черги на українському кордоні після 18 травня почали спадати, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, вони були пов'язані не з набуттям чинності нового закону про мобілізацію, а з Великодніми святами. Водночас частка чоловіків призовного віку від 18 до 60 років, які перетинають кордон на виїзд з України, не змінилася, заявив він у коментарі Радіо Свобода.

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Посадовець зазначив, що ті категорії чоловіків, які мали право на виїзд за кордон, і надалі мають це право навіть після вступу в силу нового закону про мобілізацію.

"Минулого тижня ширилася інформація, що є черги, і намагалися її прив’язати до 18 числа, до вступу змін до законодавства. Але треба розуміти, що частка чоловіків, кого б це стосувалось, і які перетинали кордон, вона не зростала", – пояснив Демченко.

За його словами, як і до 18 травня, так і після нього чоловіки-громадяни України можуть перетинати кордон – для цього вони мають підпадати під категорію пропуску та за наявності відповідних документів.

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Речник заявив, що черги на кордоні передусім були пов'язані із завершенням Великодніх свят: за два тижні до Великодня черги були на в'їзд до України, а після завершення свят черга вже була на виїзд.

Водночас він повідомив, що, починаючи від суботи, 18 травня, спостерігалося спадання кількості людей на виїзд, а вже 19 травня, у неділю, на в’їзд до України було більше людей, ніж на виїзд.

Загалом, і до 18 травня, і зараз частка перетину кордону чоловіками не переважає, а більшість тих, хто перетинає кордон, – це діти, жінки та люди літнього віку як з українським, так і з іноземним громадянством, підсумував Демченко.

Раніше ДПСУ повідомила, що з 18 травня в пунктах пропуску перевірятиме наявність військово-облікового документа в чоловіків віком від 18 до 60 років.

17 травня Демченко повідомив, що на кордоні Львівської області у черзі на виїзд з України стоять понад 900 легкових автомобілів та 24 автобуси. Водночас він зазначив, що це ніяк не пов'язано з тим, що 18 травня набув чинності закон про мобілізацію.

З 18 травня 2024 року всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Для оновлення даних працює застосунок Міноборони "Резерв+". Разом із тим зараз функція авторизації у застосунку може працювати не у всіх одночасно через те, що він захищений від DDOS-атак, заявляють у військовому відомстві.

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