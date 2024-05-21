Очереди на границе после 18 мая начали спадать – ГПСУ

Фото: Александр Кубраков

Очереди на украинской границе после 18 мая начали спадать, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, они были связаны не со вступлением в силу нового закона о мобилизации, а с Пасхальными праздниками. При этом доля мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет, пересекающих границу на выезд из Украины, не изменилась, заявил он в комментарии Радио Свобода.

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Чиновник отметил, что те категории мужчин, которые имели право на выезд за границу, и в дальнейшем имеют это право даже после вступления в силу нового закона о мобилизации.

"На прошлой неделе ширилась информация, что есть очереди, и пытались ее привязать к 18 числу, к вступлению изменений в законодательство. Но надо понимать, что доля мужчин, кого бы это касалось, и пересекавших границу, она не росла", – объяснил Демченко.

По его словам, как до 18 мая, так и после него мужчины-граждане Украины могут пересекать границу – для этого они должны подпадать под категорию пропуска и при наличии соответствующих документов.

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Спикер заявил, что очереди на границе прежде были связаны с завершением Пасхальных праздников: за две недели до Пасхи очереди были на въезд в Украину, а по завершению праздников очередь уже была на выезд.

В то же время он сообщил, что, начиная с субботы, 18 мая, наблюдалась убыль количества людей на выезд, а уже 19 мая, в воскресенье, на въезд в Украину было больше людей, чем на выезд.

В общем, и до 18 мая, и сейчас доля пересечения границы мужчинами не преобладает, а большинство пересекающих границу, – это дети, женщины и люди пожилого возраста как с украинским, так и с иностранным гражданством, подытожил Демченко.

Ранее ГПСУ сообщила, что с 18 мая в пунктах пропуска будет проверять наличие военно-учетного документа у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

17 мая Демченко сообщил, что на границе Львовской области в очереди на выезд из Украины стоят более 900 легковых автомобилей и 24 автобуса. В то же время он отметил, что это никак не связано с тем, что 18 мая вступил в силу закон о мобилизации.

С 18 мая 2024 года все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные – телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

Для обновления данных работает приложение Минобороны "Резерв+". Вместе с тем, сейчас функция авторизации в приложении может работать не у всех одновременно из-за того, что он защищен от DDOS-атак, заявляют в военном ведомстве.

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