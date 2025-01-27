Дуда: Північні потоки слід демонтувати, постачання газу РФ Західній Європі не має відновитися

Президент зазначив, що це "велика економічна загроза", оскільки означає домінування Росії над Європою в економічному сенсі

Анджей Дуда (Фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що газові постачання з Росії до Західної Європи ніколи не мають відновитися, навіть якщо РФ та Україна досягнуть мирної угоди. Про це політик розповів в інтерв'ю BBC.

Дуда зазначив, що газопроводи "Північного потоку", котрі не використовувалися з 2022-го, мають бути демонтовані.

За його словами, це означатиме, що Німеччина не буде спокушатися відновленням російських постачань, аби підтримати свою економіку, що бореться з труднощами.

"Я можу лише сподіватися, що європейські лідери винесуть уроки з агресії Росії проти України і що вони проштовхнуть рішення ніколи не відновлювати прокачування газу цим трубопроводом", – розповів польський президент.

Також політик зазначив, що "Північний потік" становить "дуже велику загрозу" для України, Польщі, Словаччини, а також інших центральноєвропейських країн.

Президент додав: "Це загроза з погляду енергетики, з погляду армії, але також це велика економічна загроза, оскільки це означає домінування Росії над Європою в економічному сенсі".

Раніше, 11 січня, кандидатка у канцлери Німеччини від правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини Аліс Вайдель пообіцяла знову запустити роботу газопроводу "Північний потік" у разі приходу до влади.

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