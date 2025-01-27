Дуда: Північні потоки слід демонтувати, постачання газу РФ Західній Європі не має відновитися
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що газові постачання з Росії до Західної Європи ніколи не мають відновитися, навіть якщо РФ та Україна досягнуть мирної угоди. Про це політик розповів в інтерв'ю BBC.
Дуда зазначив, що газопроводи "Північного потоку", котрі не використовувалися з 2022-го, мають бути демонтовані.
За його словами, це означатиме, що Німеччина не буде спокушатися відновленням російських постачань, аби підтримати свою економіку, що бореться з труднощами.
"Я можу лише сподіватися, що європейські лідери винесуть уроки з агресії Росії проти України і що вони проштовхнуть рішення ніколи не відновлювати прокачування газу цим трубопроводом", – розповів польський президент.
Також політик зазначив, що "Північний потік" становить "дуже велику загрозу" для України, Польщі, Словаччини, а також інших центральноєвропейських країн.
Президент додав: "Це загроза з погляду енергетики, з погляду армії, але також це велика економічна загроза, оскільки це означає домінування Росії над Європою в економічному сенсі".
Раніше, 11 січня, кандидатка у канцлери Німеччини від правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини Аліс Вайдель пообіцяла знову запустити роботу газопроводу "Північний потік" у разі приходу до влади.
- У вересні 2022 року на трасі газопроводів "Північний потік" сталися вибухи, після чого три з чотирьох ниток трубопроводу стали непридатними для експлуатації.
- The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомила, що диверсію на газопроводах у Балтійському морі провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані. Президент Володимир Зеленський назвав цю версію смішною.
- 14 серпня 2024 року генпрокурор Німеччини видав перший ордер на арешт за підозрою у причетності до підриву газопроводів, підозрюваним виявився українець.