Дуда: Северные потоки следует демонтировать, поставки газа не должны возобновляться

Президент отметил, что это "большая экономическая угроза", поскольку означает доминирование России над Европой в экономическом смысле

Анджей Дуда (Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что газовые поставки из России в Западную Европу никогда не возобновятся, даже если РФ и Украина достигнут мирного соглашения. Об этом политик рассказал в интервью BBC.

Дуда отметил, что газопроводы "Северного потока", которые не использовались с 2022-го, должны быть демонтированы.

По его словам, это будет означать, что Германия не будет обольщаться восстановлением российских поставок, чтобы поддержать свою экономику, борющуюся с трудностями.

"Я могу только надеяться, что европейские лидеры извлекут уроки из агрессии России против Украины и что они протолкнут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этому трубопроводу", – рассказал польский президент.

Также политик отметил, что "Северный поток" представляет "очень большую угрозу" для Украины, Польши, Словакии, а также других центральноевропейских стран.

Президент добавил: "Это угроза с точки зрения энергетики, с точки зрения армии, но также большая экономическая угроза, поскольку это означает доминирование России над Европой в экономическом смысле".

Ранее, 11 января, кандидат в канцлеры Германии от правопопулистской партии Альтернатива для Германии Алис Вайдель пообещала снова запустить работу газопровода "Северный поток" в случае прихода к власти.

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