"Прилет был!". Підмосков'я і Нижегородська область Росії опинились під атакою – відео
Ввечері 17 липня і в ніч проти 18-го Росія була під атакою безпілотників, зокрема вибухало у Підмосков’ї й Нижегородській області. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси та Міноборони РФ.
Військове відомство держави-агресорки нарахувало 73 нібито збитих або перехоплених дрони.
31 – над Брянською областю, 17 – над Орловською, 10 – над Московським регіоном (зокрема три летіли на Москву), три – над Азовським морем, два – над Смоленською областю, два – над Нижегородською і по одному – над Бєлгородською, Калузькою, Воронезькою областями і Чорним морем.
Російський пропагандистський Telegram-канал ASTRA із посиланням на місцевих повідомив про вибухи у Дмитрові, Солнечногорську Московської області, Дзержинську Нижньогородської області.
"Прилет был!" – коментує один з очевидців момент атаки на Солнечногорськ.
У московському аеропорту "Внуково" та в аеропорту Нижнього Новгорода впроваджували план "Килим".
- Росія регулярно зазнає атак безпілотників – прилітає абсолютно в різних куточках держави-агресорки. Пізно ввечері 16 липня під атакою був Бєлгород. Губернатор заявляв про нібито загиблих і поранених.
- У ніч проти 17 липня під ударами були Воронеж і Тульська область.
Коментарі (0)