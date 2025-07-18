"Прилет был!". Підмосков'я і Нижегородська область Росії опинились під атакою – відео

Росіяни показали відео вибухів під Москвою і в Дзержинську, в аеропортах вводили план "Килим"

Дмитров (Фото: російський ресурс)

Ввечері 17 липня і в ніч проти 18-го Росія була під атакою безпілотників, зокрема вибухало у Підмосков’ї й Нижегородській області. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси та Міноборони РФ.

Військове відомство держави-агресорки нарахувало 73 нібито збитих або перехоплених дрони.

31 – над Брянською областю, 17 – над Орловською, 10 – над Московським регіоном (зокрема три летіли на Москву), три – над Азовським морем, два – над Смоленською областю, два – над Нижегородською і по одному – над Бєлгородською, Калузькою, Воронезькою областями і Чорним морем.

Російський пропагандистський Telegram-канал ASTRA із посиланням на місцевих повідомив про вибухи у Дмитрові, Солнечногорську Московської області, Дзержинську Нижньогородської області.

"Прилет был!" – коментує один з очевидців момент атаки на Солнечногорськ.

У московському аеропорту "Внуково" та в аеропорту Нижнього Новгорода впроваджували план "Килим".