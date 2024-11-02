США вирішили розгорнути додаткові сили на Близькому Сході – і попередили Іран не втручатися

Стратегічний бомбардувальник B-52 (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Сполучені Штати вирішили розгорнути додаткові військові сили на Близькому Сході, повідомив речник Міністерства оборони країни Пет Райдер у своїй заяві.

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Голова відомства Ллойд Остін віддав такий наказ згідно з "зобов'язаннями щодо захисту громадян і збройних сил США на Близькому Сході, захисту Ізраїлю та деескалації шляхом стримування та дипломатії".

Йдеться про розгортання додаткових есмінців протиракетної оборони, ескадрильї винищувачів, літаків-заправників й кількох стратегічних бомбардувальників B-52 Військово-повітряних сил США.

Анонсовано, що ці сили почнуть прибувати "найближчими місяцями", коли авіаносна група USS ABRAHAM LINCOLN готуватиметься до відходу.

Зокрема, перекидання нових сил ґрунтується на нещодавньому рішенні США розгорнути в Ізраїлі систему протиракетної оборони THAAD, зазначив Райдер.

"Міністр Остін продовжує чітко наголошувати, що якщо Іран, його партнери чи проксі скористаються цим моментом, щоб націлитися на американський особовий склад або інтереси у регіоні, Сполучені Штати вживуть усіх необхідних заходів для захисту нашого народу", – підсумував речник оборонного відомства.

1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, більшість з яких вдалося перехопили.

26 жовтня Ізраїль здійснив "точкові удари" по об'єктах в Ірані – військові заявили, що операція закінчена успішно.

Видання Axios писало, що унаслідок атаки Ізраїлю по Ірану з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет.

27 жовтня Остін попередив Іран, що йому не слід робити помилку, відповідаючи на удари Ізраїлю.

1 листопада NYT повідомило, що лідер Ірану Алі Хаменеї наказав Вищій раді національної безпеки підготувати план удару у відповідь на атаку Ізраїлю.