США развернут дополнительные силы на Ближнем Востоке – предупредили Иран не вмешиваться

В частности, речь идет и о нескольких бомбардировщиках B-52

Стратегический бомбардировщик B-52 (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Соединенные Штаты решили развернуть дополнительные военные силы на Ближнем Востоке, сообщил спикер Министерства обороны страны Пэт Райдер в своем заявлении.

Глава ведомства Ллойд Остин отдал такой приказ согласно "обязательствам по защите граждан и вооруженных сил США на Ближнем Востоке, защите Израиля и деэскалации путем сдерживания и дипломатии".

Речь идет о развертывании дополнительных эсминцев противоракетной обороны, эскадрильи истребителей, самолетов-заправщиков и нескольких стратегических бомбардировщиков B-52 Военно-воздушных сил США.

Анонсировано, что эти силы начнут прибывать в ближайшие месяцы, когда авианосная группа USS ABRAHAM LINCOLN будет готовиться к уходу.

В частности, опрокидывание новых сил основывается на недавнем решении США развернуть в Израиле систему противоракетной обороны THAAD, отметил Райдер.

"Министр Остин продолжает четко подчеркивать, что если Иран, его партнеры или прокси воспользуются этим моментом, чтобы нацелиться на американский личный состав или интересы в регионе, Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты нашего народа", – подытожил представитель оборонного ведомства.

1 октября Иран запустил по Израилю 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.

26 октября Израиль совершил "точечные удары" по объектам в Иране – военные заявили, что операция окончена успешно.

Издание Axios писало, что в результате атаки Израиля по Ирану из строя выведен важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет.

27 октября Остин предупредил Иран, что ему не следует совершать ошибку, отвечая на удары Израиля.

1 ноября NYT сообщило, что лидер Ирана Али Хаменеи приказал Высшему совету национальной безопасности подготовить план ответного удара на атаку Израиля.