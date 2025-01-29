У Словаччині висловили протест українському послу після слів МЗС про Фіцо

Міністерство заявило, що прем'єр та низка парламентських діячів Словаччини "отруїлися російською пропагандою". Зеленський теж відповів

Роберт Фіцо (Фото: JAKUB GAVLAK / EPA)

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало посла України та висловило йому "різкий протест" у зв'язку з попередньою заявою української сторони щодо прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Про це повідомляє словацьке видання Dennik N.

Фіцо назвав президента Володимира Зеленського "ворогом" Словаччини через питання транзиту російського газу. Цю заяву він зробив на тлі протестів у країни та падіння довіри народу до нього.

Натомість українське МЗС заявило, що прем'єр та низка парламентських діячів Словаччини "отруїлися російською пропагандою", перестали розрізняти "чорне та біле", а також почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій "ворогами".

Тепер же через цю заяву українського посла викликали до словацького дипломатичного відомства.

На слова Фіцо також відповів Зеленський: він зазначив, що Сполучені Штати збільшать транзит газу до Європи й за нього треба платити лише грошима, а не незалежністю і суверенітетом, як за російський.