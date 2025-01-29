У Словаччині висловили протест українському послу після слів МЗС про Фіцо
Міністерство закордонних справ Словаччини викликало посла України та висловило йому "різкий протест" у зв'язку з попередньою заявою української сторони щодо прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Про це повідомляє словацьке видання Dennik N.
Фіцо назвав президента Володимира Зеленського "ворогом" Словаччини через питання транзиту російського газу. Цю заяву він зробив на тлі протестів у країни та падіння довіри народу до нього.
Натомість українське МЗС заявило, що прем'єр та низка парламентських діячів Словаччини "отруїлися російською пропагандою", перестали розрізняти "чорне та біле", а також почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій "ворогами".
Тепер же через цю заяву українського посла викликали до словацького дипломатичного відомства.
На слова Фіцо також відповів Зеленський: він зазначив, що Сполучені Штати збільшать транзит газу до Європи й за нього треба платити лише грошима, а не незалежністю і суверенітетом, як за російський.
- 1 січня 2025 року закінчилася дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною та Росією.
- 11 січня Фіцо назвав Зеленського "жебраком" і "ненадійним партнером", на відміну від Росії, "яка ніколи не обманювала Словаччину". Того ж дня він заявив, що Путін пообіцяв знайти нові шляхи постачання газу до Словаччини.
- 13 січня прем'єр Словаччини запросив Зеленського на переговори про транзит російського газу неподалік кордону з Україною. У відповідь український лідер запросив прем'єра до Києва 17 січня.
- 20 січня психіатри та психологи Словаччини попросили відставки Фіцо з посади прем'єра. Він звинуватив їх у зловживанні професією.