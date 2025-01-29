В Словакии выразили протест украинскому послу после слов МИД о Фицо

Министерство заявило, что премьер и ряд парламентских деятелей Словакии "отравились российской пропагандой". Зеленский тоже ответил

Роберт Фицо (Фото: JAKUB GAVLAK/EPA)

Министерство иностранных дел Словакии вызвало посла Украины и выразило ему "резкий протест" в связи с предварительным заявлением украинской стороны по поводу премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает словацкое издание Dennik N.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Фицо назвал президента Владимира Зеленского "врагом" Словакии из-за вопроса транзита российского газа. Это заявление он сделал на фоне протестов страны и падения доверия народу к нему.

В то же время украинский МИД заявил, что премьер и ряд парламентских деятелей Словакии "отравились российской пропагандой", перестали различать "черное и белое", а также стали называть лидеров соседних дружественных демократий "врагами".

Теперь же из-за этого заявления украинского посла вызвали в словацкое дипломатическое ведомство.

На слова Фицо также ответил Зеленский: он отметил, что Соединенные Штаты увеличат транзит газа в Европу и за него нужно платить только деньгами, а не независимостью и суверенитетом, как за российский.