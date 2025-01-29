В Словакии выразили протест украинскому послу после слов МИД о Фицо
Министерство иностранных дел Словакии вызвало посла Украины и выразило ему "резкий протест" в связи с предварительным заявлением украинской стороны по поводу премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает словацкое издание Dennik N.
Фицо назвал президента Владимира Зеленского "врагом" Словакии из-за вопроса транзита российского газа. Это заявление он сделал на фоне протестов страны и падения доверия народу к нему.
В то же время украинский МИД заявил, что премьер и ряд парламентских деятелей Словакии "отравились российской пропагандой", перестали различать "черное и белое", а также стали называть лидеров соседних дружественных демократий "врагами".
Теперь же из-за этого заявления украинского посла вызвали в словацкое дипломатическое ведомство.
На слова Фицо также ответил Зеленский: он отметил, что Соединенные Штаты увеличат транзит газа в Европу и за него нужно платить только деньгами, а не независимостью и суверенитетом, как за российский.
- 1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией.
- 11 января Фицо назвал Зеленского "нищим" и "ненадежным партнером", в отличие от России, "которая никогда не обманывала Словакию". В тот же день он заявил, что Путин пообещал найти новые пути поставок газа в Словакию.
- 13 января премьер Словакии пригласил Зеленского на переговоры о транзите российского газа недалеко от границы с Украиной. В ответ украинский лидер пригласил премьера в Киев 17 января.
- 20 января психиатры и психологи Словакии попросили отставки Фицо с должности премьера. Он обвинил их в злоупотреблении профессией.