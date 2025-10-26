У Трампа заявили про досягнення "дуже успішної" рамки для саміту з Сі Цзіньпіном

Бессент озвучив теми обговорень з китайською стороною перед зустріччю глав двох найбільших економік світу

Скотт Бессент (Фото: ALLISON ROBBERT/ EPA)

Американські та китайські посадовці досягли "дуже успішної" переговірної рамки для майбутнього саміту глав двох країн Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент після дводенних перемовин у Малайзії, передає агенція Bloomberg.

Чиновник заявив журналістам, що США та Китай обговорили питання сільськогосподарських закупівель, соцмережі TikTok, наркотику фентанілу, рідкісноземельних елементів та загальних двосторонніх відносин.

Бессент схарактеризував перемовини як "конструктивні, далекосяжні та глибокі, що дають нам можливість рухатися вперед, щоб створити дуже позитивну рамку для зустрічі лідерів".

Зустріч очільників Штатів та Китаю має відбутися 30 жовтня у Південній Кореї на полях саміту організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Це буде перша особиста зустріч керівників двох найбільших економік світу після повернення Трампа до Білого дому у січні 2025-го. Впродовж року політики щонайменше тричі спілкувалися телефоном, і американський президент заявляв, що прямі переговори є найкращим способом розв'язання таких питань, як мита, обмеження експорту, сільгоспзакупівлі, торгівля фентанілом, геополітичні точки напруженості, наприклад Тайвань або російсько-українська війна.

"Ми будемо обговорювати багато питань. Я думаю, що у нас є дійсно хороші шанси укласти дуже всеосяжну угоду", – зазначав Трамп.

З-поміж потенційних питань порядку денного – політика Вашингтона стосовно Тайваню. Сі Цзіньпін наполягає, щоб США офіційно заявили, що вони "виступають проти" незалежності острова – це стало б значною дипломатичною перемогою для Пекіна.

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа не відмовиться від давньої підтримки Тайваню в переговорах з Китаєм щодо досягнення торговельної угоди.