"Сто відсотків". Трамп заявив про готовність зустрітися з Кім Чен Ином

Глава Штатів заявив, що зустрівся б із диктатором Північної Кореї, якби той зв'язався з ним, і зіронізував про телефонний зв'язок у КНДР

Кім Чен Ин та Дональд Трамп на зустрічі у 2019 році (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Про це керівник Штатів повідомив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака перед вильотом до Азії.

Журналіст запитав Трампа, чи має той якісь плани зустрітися з диктатором у демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореями.

"Ну, я б зустрівся, якби він зв'язався... Знаєте, я розмістив це в інтернеті, що я приїду до Південної Кореї. Якщо він хоче зустрітися, я, звичайно, готовий до цього", – відповів президент США.

Водночас він зауважив, що хоча у КНДР багато ядерної зброї, там не дуже розвинений телефонний зв'язок.

"У мене були чудові стосунки з ним. І він, мабуть, знає, що я приїду, правда?" – з гумором сказав Трамп.

На запитання, чи контактували вони до цієї поїздки, глава Штатів зауважив, що для цього є "небагато інших способів, крім інтернету".

Наостанок Трамп заявив, що диктатор КНДР знає про його візит до Південної Кореї, додавши, що "сто відсотків" був би відкритий до зустрічі з Кімом.