"Сто відсотків". Трамп заявив про готовність зустрітися з Кім Чен Ином
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Про це керівник Штатів повідомив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака перед вильотом до Азії.
Журналіст запитав Трампа, чи має той якісь плани зустрітися з диктатором у демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореями.
"Ну, я б зустрівся, якби він зв'язався... Знаєте, я розмістив це в інтернеті, що я приїду до Південної Кореї. Якщо він хоче зустрітися, я, звичайно, готовий до цього", – відповів президент США.
Водночас він зауважив, що хоча у КНДР багато ядерної зброї, там не дуже розвинений телефонний зв'язок.
"У мене були чудові стосунки з ним. І він, мабуть, знає, що я приїду, правда?" – з гумором сказав Трамп.
На запитання, чи контактували вони до цієї поїздки, глава Штатів зауважив, що для цього є "небагато інших способів, крім інтернету".
Наостанок Трамп заявив, що диктатор КНДР знає про його візит до Південної Кореї, додавши, що "сто відсотків" був би відкритий до зустрічі з Кімом.
- Раніше міністр у справах об'єднання Південної Кореї закликав Трампа зустрітися з диктатором КНДР Кім Чен Ином, що може допомогти прокласти шлях до встановлення миру на Корейському півострові.
- КНДР надає Росії озброєння та солдатів для війни проти України.
- Під час поїздки до Азії Трамп матиме переговори з главою Китаю Сі Цзіньпіном, однією з тем яких буде російсько-українська війна, а також зустрінеться з іншими політиками.
- Також очікується підписання під головуванням президента США декларації про мир між Таїландом та Камбоджею.
Коментарі (0)