"Сто процентов". Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Глава Штатов заявил, что встретился бы с диктатором Северной Кореи, если бы тот связался с ним, и сыронизировал по поводу телефонной связи в КНДР

Ким Чен Ын и Дональд Трамп на встрече в 2019 году (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Об этом руководитель Штатов сообщил во время общения с журналистами на борту президентского самолета перед вылетом в Азию.

Журналист спросил Трампа, имеет ли тот какие-то планы встретиться с диктатором в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями.

Читайте также Планы Трампа и Путина на саммит в Будапеште провалились. Чего ожидать дальше

"Ну, я бы встретился, если бы он связался... Знаете, я разместил это в интернете, что я приеду в Южную Корею. Если он хочет встретиться, я, конечно, готов к этому", – ответил президент США.

В то же время он отметил, что хотя у КНДР много ядерного оружия, там не очень развита телефонная связь.

"У меня были отличные отношения с ним. И он, наверное, знает, что я приеду, правда?" – с юмором сказал Трамп.

На вопрос, контактировали ли они до этой поездки, глава Штатов заметил, что для этого есть "немного других способов, кроме интернета".

Напоследок Трамп заявил, что диктатор КНДР знает о его визите в Южную Корею, добавив, что "сто процентов" был бы открыт ко встрече с Кимом.