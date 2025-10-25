"Сто процентов". Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Об этом руководитель Штатов сообщил во время общения с журналистами на борту президентского самолета перед вылетом в Азию.
Журналист спросил Трампа, имеет ли тот какие-то планы встретиться с диктатором в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями.
"Ну, я бы встретился, если бы он связался... Знаете, я разместил это в интернете, что я приеду в Южную Корею. Если он хочет встретиться, я, конечно, готов к этому", – ответил президент США.
В то же время он отметил, что хотя у КНДР много ядерного оружия, там не очень развита телефонная связь.
"У меня были отличные отношения с ним. И он, наверное, знает, что я приеду, правда?" – с юмором сказал Трамп.
На вопрос, контактировали ли они до этой поездки, глава Штатов заметил, что для этого есть "немного других способов, кроме интернета".
Напоследок Трамп заявил, что диктатор КНДР знает о его визите в Южную Корею, добавив, что "сто процентов" был бы открыт ко встрече с Кимом.
- Ранее министр по делам объединения Южной Кореи призвал Трампа встретиться с диктатором КНДР Ким Чен Ыном, что может помочь проложить путь к установлению мира на Корейском полуострове.
- КНДР предоставляет России вооружение и солдат для войны против Украины.
- Во время поездки в Азию Трамп проведет переговоры с главой Китая Си Цзиньпином, одной из тем которых будет российско-украинская война, а также встретится с другими политиками.
- Также ожидается подписание под главенством президента США декларации о мире между Таиландом и Камбоджей.
Комментарии (0)