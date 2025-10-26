У Трампа заявили о достижении "очень успешной" рамки для саммита с Си Цзиньпином

Бессент озвучил темы обсуждений с китайской стороной перед встречей глав двух крупнейших экономик мира

Скотт Бессент (Фото: ALLISON ROBBERT/ EPA)

Американские и китайские чиновники достигли "очень успешной" переговорной рамки для предстоящего саммита глав двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент после двухдневных переговоров в Малайзии, передаёт агентство Bloomberg.

Чиновник заявил журналистам, что США и Китай обсудили вопросы сельскохозяйственных закупок, соцсети TikTok, наркотика фентанила, редкоземельных элементов и общих двусторонних отношений.

Бессент охарактеризовал переговоры как "конструктивные, далеко идущие и глубокие, дающие нам возможность двигаться вперед, чтобы создать очень позитивную рамку для встречи лидеров".

Встреча руководителей Штатов и Китая должна состояться 30 октября в Южной Корее на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Это будет первая личная встреча руководителей двух крупнейших экономик мира после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025-го. В течение года политики по меньшей мере трижды общались по телефону, и американский президент заявлял, что прямые переговоры являются лучшим способом решения таких вопросов как пошлины, ограничения экспорта, сельхоз закупки, торговля фентанилом, геополитические точки напряженности, например, Тайвань или российско-украинская война.

"Мы будем обсуждать много вопросов. Я думаю, что у нас есть действительно хорошие шансы заключить очень всеобъемлющее соглашение", – отмечал Трамп.

Среди потенциальных вопросов повестки дня – политика Вашингтона в отношении Тайваня. Си Цзиньпин настаивает, чтобы США официально заявили, что они "выступают против" независимости острова – это стало бы значительной дипломатической победой для Пекина.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубиочто администрация Трампа не откажется от давней поддержки Тайваня в переговорах с Китаем по достижению торгового соглашения.